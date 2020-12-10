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Мишель Пфайффер вернется к своей роли в "Человеке-муравье 3"
Мишель Пфайффер вернется к своей роли в "Человеке-муравье 3"
Мишель Пфайффер снова сыграет Джанет Ван Дайн в "Человеке-муравье 3". Об этом сама актриса рассказала в подкасте "Ladies First with Laura Brown". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T00:30
2020-12-10T00:30
2020-12-10T00:30
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МОСКВА, 10 дек- РИА Новости. Мишель Пфайффер снова сыграет Джанет Ван Дайн в "Человеке-муравье 3". Об этом сама актриса рассказала в подкасте "Ladies First with Laura Brown".По ее словам, съемки начнутся весной 2021 года.На вопрос о том, где окажется Джанет Ван Дайн в предстоящей части франшизы, Пфайффер ответила: "Я не знаю".Подробности сюжета пока не разглашаются. В предыдущем фильме у актрисы была маленькая роль, возможно, на этот раз ее персонажу будет уделено больше внимания. Не исключено, что после пребывания в Квантовом измерении Джанет изменится.Последний раз поклонники ее видели на похоронах Тони Старка в "Мстителях: Финал", где у нее была роль без слов.Премьера "Человека-муравья 3" по-прежнему запланирована на 2022 год.
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кино и сериалы, новости культуры, мишель пфайффер
МОСКВА, 10 дек- РИА Новости
. Мишель Пфайффер снова сыграет Джанет Ван Дайн в "Человеке-муравье 3". Об этом сама актриса рассказала
в подкасте "Ladies First with Laura Brown".
По ее словам, съемки начнутся весной 2021 года.
На вопрос о том, где окажется Джанет Ван Дайн в предстоящей части франшизы, Пфайффер ответила: "Я не знаю".
Подробности сюжета пока не разглашаются. В предыдущем фильме у актрисы была маленькая роль, возможно, на этот раз ее персонажу будет уделено больше внимания.
Не исключено, что после пребывания в Квантовом измерении Джанет изменится.
Последний раз поклонники ее видели на похоронах Тони Старка в "Мстителях: Финал", где у нее была роль без слов.
Премьера "Человека-муравья 3" по-прежнему запланирована на 2022 год.