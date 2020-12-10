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Украинская певица захотела направить россиян "на путь истинный"
Украинская певица захотела направить россиян "на путь истинный"
Участница группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", как она пытается воздействовать на своих российских поклонников. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:46
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украина
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Участница группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", как она пытается воздействовать на своих российских поклонников.Певица подчеркнула, что считает позицию артистов, рассматривающих музыку вне политики, лицемерной. Санина уверена, что лететь в Россию с концертами — неприемлемо.Певица считает, что благодаря тому, что она не ездит с концертами в Россию, ее слушатели "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то".Юлия Санина (Юлия Александровна Головань) — украинская певица, вокалистка группы The Hardkiss. Коллектив основан в 2011 году.
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россия, украина

Украинская певица захотела направить россиян "на путь истинный"

20:46 10.12.2020 (обновлено: 20:50 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина
Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Участница группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", как она пытается воздействовать на своих российских поклонников.
Певица подчеркнула, что считает позицию артистов, рассматривающих музыку вне политики, лицемерной. Санина уверена, что лететь в Россию с концертами — неприемлемо.
"Мне нравится думать, что, показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный", — считает артистка.
Певица считает, что благодаря тому, что она не ездит с концертами в Россию, ее слушатели "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то".
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 04:08
Украинцы оказались поклонниками российской музыки в YouTube
Юлия Санина (Юлия Александровна Головань) — украинская певица, вокалистка группы The Hardkiss. Коллектив основан в 2011 году.
 
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