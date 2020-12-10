https://ria.ru/20201210/pevitsa-1588677999.html

Украинская певица захотела направить россиян "на путь истинный"

Украинская певица захотела направить россиян "на путь истинный"

Участница группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", как она пытается воздействовать на своих российских поклонников. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:46

2020-12-10T20:46

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россия

украина

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Участница группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", как она пытается воздействовать на своих российских поклонников.Певица подчеркнула, что считает позицию артистов, рассматривающих музыку вне политики, лицемерной. Санина уверена, что лететь в Россию с концертами — неприемлемо.Певица считает, что благодаря тому, что она не ездит с концертами в Россию, ее слушатели "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то".Юлия Санина (Юлия Александровна Головань) — украинская певица, вокалистка группы The Hardkiss. Коллектив основан в 2011 году.

https://ria.ru/20201203/ukraina-1587441578.html

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