Россияне смогут оформлять пенсию в банках

"Подготовлены поправки в закон, который уже принят Государственной Думой в первом чтении. Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и вне государственных организаций, где есть для этого технические возможности. В том числе в уполномоченных банках", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.