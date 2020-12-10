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Россияне смогут оформлять пенсию в банках
Россияне смогут оформлять пенсию в банках
Граждане РФ смогут оформить пенсию не только в многофункциональных центрах, но и вне государственных организаций, в том числе в уполномоченных банках, сообщил... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:22
2020-12-10T13:22
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Граждане РФ смогут оформить пенсию не только в многофункциональных центрах, но и вне государственных организаций, в том числе в уполномоченных банках, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, граждане смогут выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов."Больше не придется тратить время на сбор справок и выписок из реестров", - добавил глава правительства.
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россия, михаил мишустин, общество

Россияне смогут оформлять пенсию в банках

13:22 10.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина считает деньги в отделении Сбербанка России
Женщина считает деньги в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Граждане РФ смогут оформить пенсию не только в многофункциональных центрах, но и вне государственных организаций, в том числе в уполномоченных банках, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подготовлены поправки в закон, который уже принят Государственной Думой в первом чтении. Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и вне государственных организаций, где есть для этого технические возможности. В том числе в уполномоченных банках", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.
По его словам, граждане смогут выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов.
"Больше не придется тратить время на сбор справок и выписок из реестров", - добавил глава правительства.
Сотрудница Почты России выдает пенсию - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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