https://ria.ru/20201210/pensionerka-1588610462.html

Путин попросил ФСБ и МВД найти контакты ставропольской пенсионерки

Путин попросил ФСБ и МВД найти контакты ставропольской пенсионерки

Президент России Владимир Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края Наталью Донскову, которая выразила желание пообщаться с... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:30

2020-12-10T15:30

2020-12-10T16:08

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

ставропольский край

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края Наталью Донскову, которая выразила желание пообщаться с главой государства.Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала президенту о том, что Наталья Ивановна Донскова в рамках акции "Елка желаний" загадала желание — поговорить с Путиным по телефону.Однако, по словам Осокиной, контактов женщины у нее нет."Мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему. Давайте попросим сделать что-то хорошее. Попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край, 97 лет... Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну", — попросил президент.

https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html

ставропольский край

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, ставропольский край, общество