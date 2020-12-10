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Путин попросил ФСБ и МВД найти контакты ставропольской пенсионерки
Путин попросил ФСБ и МВД найти контакты ставропольской пенсионерки
Президент России Владимир Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края Наталью Донскову, которая выразила желание пообщаться с... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:30
2020-12-10T16:08
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
ставропольский край
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края Наталью Донскову, которая выразила желание пообщаться с главой государства.Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала президенту о том, что Наталья Ивановна Донскова в рамках акции "Елка желаний" загадала желание — поговорить с Путиным по телефону.Однако, по словам Осокиной, контактов женщины у нее нет."Мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему. Давайте попросим сделать что-то хорошее. Попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край, 97 лет... Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну", — попросил президент.
https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, ставропольский край, общество

Путин попросил ФСБ и МВД найти контакты ставропольской пенсионерки

15:30 10.12.2020 (обновлено: 16:08 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края Наталью Донскову, которая выразила желание пообщаться с главой государства.
Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала президенту о том, что Наталья Ивановна Донскова в рамках акции "Елка желаний" загадала желание — поговорить с Путиным по телефону.

"Что касается вот этой женщины пожилой, которая бы хотела переговорить со мной, да ради бога, я с удовольствием с ней переговорю. Только телефон-то вы не оставляете. А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте!" — заметил Путин.

Однако, по словам Осокиной, контактов женщины у нее нет.
"Мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему. Давайте попросим сделать что-то хорошее. Попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край, 97 лет... Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну", — попросил президент.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинСтавропольский крайОбщество
 
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