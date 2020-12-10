https://ria.ru/20201210/pedagogi-1588604053.html

Медведев призвал дать педагогам приоритет при получении мест в детсадах

Медведев призвал дать педагогам приоритет при получении мест в детсадах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о приоритете при предоставлении мест в детсадах для педагогических работников этих... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:03

2020-12-10T15:03

2020-12-10T15:03

россия

детские сады

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о приоритете при предоставлении мест в детсадах для педагогических работников этих образовательных организаций."Мне кажется, что это важно для того, чтобы приходили заинтересованные, болеющие душой за свое дело, любящие свою работу воспитатели в детские образовательные учреждения. Давайте подумаем, как это сформулировать - по поводу приоритета на предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, детских садиках, для педагогических работников этих детских организаций", - сказал Медведев в ходе онлайн-приема граждан.

https://ria.ru/20201112/defitsit-1584262243.html

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россия, детские сады, дмитрий медведев, единая россия, общество