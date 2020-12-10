https://ria.ru/20201210/pechery-1588568020.html

В Псково-Печерском монастыре выявлен новый очаг заболевания COVID-19

В Псково-Печерском монастыре выявлен новый очаг заболевания COVID-19

Двенадцать человек в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб Псковской области. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:17

2020-12-10T12:17

2020-12-10T12:17

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псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Двенадцать человек в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб Псковской области."В Псковской области новый очаг в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. COVID-19 выявлен у 12 человек", - говорится в сообщении.В настоящее время в монастыре проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми "Богом зданными", то есть созданными Богом. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и пещеры, называется Святой горой. Монастырь ни разу за свою историю не закрывался.

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новости - религия и мировоззрение, псковская область