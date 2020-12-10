https://ria.ru/20201210/partiya-1588665871.html

Эксперты обсудили сильные и слабые стороны "Единой России"

Эксперты обсудили сильные и слабые стороны "Единой России"

Эксперты обсудили результаты работы партии "Единая Россия" и возможные вызовы, стоящие перед политиками в будущем году. На круглом столе, посвященном вызовам,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:21

2020-12-10T19:21

2020-12-10T19:28

виктор потуремский

михаил мамонов

вциом

константин костин

алексей чеснаков

россия

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эксперты обсудили результаты работы партии "Единая Россия" и возможные вызовы, стоящие перед политиками в будущем году. На круглом столе, посвященном вызовам, проблемам и возможным стратегиям, многие спикеры упоминали лидирующую позицию партии и вытекающую из этого ответственность перед избирателями.По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова, по опросам, самым важным моментом поддержки "Единой России" и положительного отношения к ней является ее масштаб."Ее признавали ведущей, самой многочисленной, самой значительной партией в электоральном пространстве", – сказал эксперт.Кроме того, Мамонов отметил, что люди ассоциируют "Единую Россию" с президентом, а также положительно относятся к курсу на стабильность."Она поддерживает президента и реализует его курс. На третьем – в целом одобрение политической позиции партии, на четвертом – такая важная характеристика, как стабильность и надежность", – добавил он.С экспертом согласился председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, который отметил, что люди, поддерживающие президента, в значительной степени поддерживают и "Единую Россию".Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в свою очередь отметил, что партия – это посредник между населением и властью, выступающий транслятором основных запросов среди населения."Единая Россия" воспринимается как чуть ли не единственная партия, имеющая в активе реальные результаты работы, по мнению избирателей, и вообще являющаяся полноценной политической структурой, полноценной политической партией в отличие от многих", – сказал спикер.Стабильность и опросыО положительных моментах, к которым относится в том числе и стабильность, упомянул председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин."Еще один аргумент в пользу положительной мотивации голосования за "Единую Россию" – это партия стабильности, об этом тоже много говорилось. У партии много политиков, которым люди доверяют", – сказал он.Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что запросу населения на стабильность на сегодняшний день больше всего соответствует именно "Единая Россия".По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова, базовые достижения "Единой России" – это также обеспечение стабильности в стране и реализация социальных программ. Тем не менее он упомянул и о негативных моментах, о которых говорили россияне, участвовавшие в опросах."Это прежде всего пенсионная реформа, недостаточная борьба с бедностью и, соответственно, те проблемы, которые есть у власти, те претензии, которые россияне предъявляют власти, они переносятся и на "Единую Россию", – добавил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ.Он также рассказал, какие негативные стереотипы о составе партии упоминали люди в своих ответах."Три базовые характеристики негативные – это олигархи, много чиновников и карьеристов. Как раз свидетельствует в какой-то степени о деморализации состава", – добавил он.Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко отметил, что в общественном запросе к власти, который последние десять лет оставался почти без изменений, за последние два года добавилась еще одна составляющая."Это запрос на ответственность власти. Это значит, чтобы власть слышала, прислушивалась и несла ответственность. Чтобы она не только слышала избирателей, но и избирателям отвечала за то, что она сделала", – сказал он.ВолонтерствоВажной темой для обсуждения стали проблемы в сфере здравоохранения. По словам Мамонова, россияне ожидают, что в ближайшее время партия сфокусирует свои усилия на решении этого вопроса, тем более что в связи с эпидемией коронавируса он стал наиболее актуальным.Константин Костин также затронул эту тему, добавив, что "Единая Россия" в период пандемии очень активно работает в органах власти, принимая необходимые законы или реализуя программы по борьбе с пандемией. Кроме того, многие члены партии стали волонтерами.По словам Чеснакова, "Единая Россия" оказалась единственной партией, в упоминании которой присутствует такое важное для людей понятие, как волонтерство."Показательно, что партия отреагировала на запрос. Показательно, что партия присутствует вот в этой самой повестке борьбы с пандемией, в поддержке здравоохранения, поддержке политической разного рода проектов, связанных со здравоохранением", – отметил эксперт.

https://ria.ru/20201210/elektorat-1588626766.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор потуремский, михаил мамонов, вциом, константин костин, алексей чеснаков, россия, единая россия, владимир путин, политика