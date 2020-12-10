https://ria.ru/20201210/pandemiya-1588590791.html
Путин рассказал о влиянии пандемии на общество
Путин рассказал о влиянии пандемии на общество
Пандемия стала непростым испытанием, она подтолкнула к тому, чтобы переосмыслить принципы социального общения, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:51
2020-12-10T13:51
2020-12-10T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588460826_0:274:3136:2038_1920x0_80_0_0_c8a4666757eba5dc0795f4f755514bbb.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пандемия стала непростым испытанием, она подтолкнула к тому, чтобы переосмыслить принципы социального общения, считает президент РФ Владимир Путин."Пандемия стала для нашей страны, да и всего мира непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношение между государством и гражданином - это также приобрело новое измерение", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/ekonomika-1588357349.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588460826_675:367:2917:2048_1920x0_80_0_0_968ea9d99efc348799e96b1b32af7b27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество