https://ria.ru/20201210/pandemiya-1588590791.html

Путин рассказал о влиянии пандемии на общество

Путин рассказал о влиянии пандемии на общество

Пандемия стала непростым испытанием, она подтолкнула к тому, чтобы переосмыслить принципы социального общения, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:51

2020-12-10T13:51

2020-12-10T13:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пандемия стала непростым испытанием, она подтолкнула к тому, чтобы переосмыслить принципы социального общения, считает президент РФ Владимир Путин."Пандемия стала для нашей страны, да и всего мира непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношение между государством и гражданином - это также приобрело новое измерение", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/ekonomika-1588357349.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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