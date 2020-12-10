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https://ria.ru/20201210/pandemiya-1588590791.html
Путин рассказал о влиянии пандемии на общество
Путин рассказал о влиянии пандемии на общество
Пандемия стала непростым испытанием, она подтолкнула к тому, чтобы переосмыслить принципы социального общения, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:51
2020-12-10T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пандемия стала непростым испытанием, она подтолкнула к тому, чтобы переосмыслить принципы социального общения, считает президент РФ Владимир Путин."Пандемия стала для нашей страны, да и всего мира непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношение между государством и гражданином - это также приобрело новое измерение", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин рассказал о влиянии пандемии на общество

13:51 10.12.2020 (обновлено: 13:59 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пандемия стала непростым испытанием, она подтолкнула к тому, чтобы переосмыслить принципы социального общения, считает президент РФ Владимир Путин.
"Пандемия стала для нашей страны, да и всего мира непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношение между государством и гражданином - это также приобрело новое измерение", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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