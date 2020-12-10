https://ria.ru/20201210/oruzhie-1588634369.html

МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия

МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия

Москва считает домыслами и фантастическими гипотезами сообщения о наличии и использовании в России оружия направленного микроволнового воздействия, заявила... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:16

2020-12-10T17:16

2020-12-10T17:27

россия

мария захарова

куба

сша

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва считает домыслами и фантастическими гипотезами сообщения о наличии и использовании в России оружия направленного микроволнового воздействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад Национальной академии наук США.Согласно докладу, одна из возможных причин неоднократных неврологических заболеваний среди сотрудников американских дипмиссий на территории России, Кубы и Китая - использование оружия направленного микроволнового воздействия."Готова сказать, что не располагаем информацией о наличии в России оружия направленного микроволнового воздействия, тем более о случаях его практического применения. Подобные, как мы считаем, провокационные и не подкрепленные фактами домыслы, фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать в качестве повода для комментария в принципе", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20201209/gonka-1588508973.html

россия

куба

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, куба, сша, в мире