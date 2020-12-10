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Оправданная по делу об убийстве младенца врач поделилась своими планами
Оправданная по делу об убийстве младенца врач поделилась своими планами
Анестезиолог-реаниматолог из Калининграда Элина Сушкевич, с которой суд присяжных заседателей в четверг снял обвинение в убийстве младенца, собирается выйти на... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T23:02
2020-12-10T23:02
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог из Калининграда Элина Сушкевич, с которой суд присяжных заседателей в четверг снял обвинение в убийстве младенца, собирается выйти на работу в областной перинатальный центр как можно скорее."Я знаю, что на работе меня ждут, считали, наверное, дни. Я, конечно, по всем скучаю, полтора года мы не виделись, хочется работать... С меня полностью сняты все подозрения и все обвинения. Я надеюсь, что ни одному родителю, ни одному человеку не придет в голову, не закрадется даже такая мысль, что врачи могут убить его ребенка", - сказала Сушкевич журналистам, выходя из здания суда.Коллегия присяжных заседателей в четверг вынесла оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая приняла решение убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады через несколько часов после рождения ребенка. По версии обвинения, Сушкевич ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.В ноябре 2018 года Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело, по статье об организации убийства малолетнего, тогда же была задержана Сушкевич как исполнитель преступления. Обе женщины находились под домашним арестом.Судебное следствие началось 6 августа и завершилось 20 ноября, 27-м по счету заседанием. По ходатайству защиты дело, которое заняло 30 томов, рассматривала коллегия присяжных заседателей.На первый вопрос, поставленный судьей, о том, доказано ли, что 6 ноября 2018 года новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата "Магния сульфат", вследствие чего новорожденный скончался на месте от отравления, присяжные ответили отрицательно. Оправданных врачей освободили в зале суда.
https://ria.ru/20200318/1568745978.html
https://ria.ru/20201204/vrachi-1587653519.html
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следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия

Оправданная по делу об убийстве младенца врач поделилась своими планами

23:02 10.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВрач-неонатолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич на заседании суда в Калининграде
Врач-неонатолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич на заседании суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог из Калининграда Элина Сушкевич, с которой суд присяжных заседателей в четверг снял обвинение в убийстве младенца, собирается выйти на работу в областной перинатальный центр как можно скорее.
"Я знаю, что на работе меня ждут, считали, наверное, дни. Я, конечно, по всем скучаю, полтора года мы не виделись, хочется работать... С меня полностью сняты все подозрения и все обвинения. Я надеюсь, что ни одному родителю, ни одному человеку не придет в голову, не закрадется даже такая мысль, что врачи могут убить его ребенка", - сказала Сушкевич журналистам, выходя из здания суда.
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта, 08:00
"У каждого из нас — свое кладбище". Виноваты ли врачи в смерти людей
Коллегия присяжных заседателей в четверг вынесла оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая приняла решение убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады через несколько часов после рождения ребенка. По версии обвинения, Сушкевич ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Бывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 12:57
Эксперт прокомментировал дело врачей из Калининграда
В ноябре 2018 года Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело, по статье об организации убийства малолетнего, тогда же была задержана Сушкевич как исполнитель преступления. Обе женщины находились под домашним арестом.
Судебное следствие началось 6 августа и завершилось 20 ноября, 27-м по счету заседанием. По ходатайству защиты дело, которое заняло 30 томов, рассматривала коллегия присяжных заседателей.
На первый вопрос, поставленный судьей, о том, доказано ли, что 6 ноября 2018 года новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата "Магния сульфат", вследствие чего новорожденный скончался на месте от отравления, присяжные ответили отрицательно. Оправданных врачей освободили в зале суда.
Отделение реанимации новорожденных - РИА Новости, 1920, 19.07.2019
19 июля 2019, 08:00Специальный репортаж
Как из врачей делают убийц младенцев
 
Следственный комитет России (СК РФ)КалининградПроисшествия
 
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