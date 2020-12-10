https://ria.ru/20201210/opravdanie-1588690667.html

Оправданная по делу об убийстве младенца врач поделилась своими планами

Оправданная по делу об убийстве младенца врач поделилась своими планами

Анестезиолог-реаниматолог из Калининграда Элина Сушкевич, с которой суд присяжных заседателей в четверг снял обвинение в убийстве младенца, собирается выйти на... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T23:02

2020-12-10T23:02

2020-12-10T23:02

следственный комитет россии (ск рф)

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог из Калининграда Элина Сушкевич, с которой суд присяжных заседателей в четверг снял обвинение в убийстве младенца, собирается выйти на работу в областной перинатальный центр как можно скорее."Я знаю, что на работе меня ждут, считали, наверное, дни. Я, конечно, по всем скучаю, полтора года мы не виделись, хочется работать... С меня полностью сняты все подозрения и все обвинения. Я надеюсь, что ни одному родителю, ни одному человеку не придет в голову, не закрадется даже такая мысль, что врачи могут убить его ребенка", - сказала Сушкевич журналистам, выходя из здания суда.Коллегия присяжных заседателей в четверг вынесла оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая приняла решение убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады через несколько часов после рождения ребенка. По версии обвинения, Сушкевич ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.В ноябре 2018 года Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело, по статье об организации убийства малолетнего, тогда же была задержана Сушкевич как исполнитель преступления. Обе женщины находились под домашним арестом.Судебное следствие началось 6 августа и завершилось 20 ноября, 27-м по счету заседанием. По ходатайству защиты дело, которое заняло 30 томов, рассматривала коллегия присяжных заседателей.На первый вопрос, поставленный судьей, о том, доказано ли, что 6 ноября 2018 года новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата "Магния сульфат", вследствие чего новорожденный скончался на месте от отравления, присяжные ответили отрицательно. Оправданных врачей освободили в зале суда.

https://ria.ru/20200318/1568745978.html

https://ria.ru/20201204/vrachi-1587653519.html

https://ria.ru/20190719/1556611616.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия