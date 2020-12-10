ОНФ предложил создать базу "неизвестных" пациентов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт предлагает создать в РФ единую базу "неизвестных" пациентов для облегчения поиска пропавших людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
Госдума в среду приняла закон, которым медицинским организациям разрешается сообщать сведения для установления личности людей, потерявших память. Он был разработан по поручению президента России Владимира Путина в ответ на обращение координатора проекта ОНФ "Поиск", председателя поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григория Сергеева. Общественники поддерживают принятие закона, но заявляют, что он не дает эффективных инструментов работы поисково-спасательным отрядам.
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"Самое главное впереди – создание единой базы, обеспечение ее всероссийской работы, гарантия попадания в нее всех неизвестных пациентов, неопознанных трупов и лиц, захороненных за государственный счет. Не менее важна доступность данных для полиции, родственников пропавших и для добровольцев. От того, кто и с какой энергией будет работать над созданием базы, от глубины понимания проблемы прямо пропорционально зависят шансы пропавших на скорейшее обнаружение", - приводит пресс-служба ОНФ слова Сергеева.
В ОНФ напомнили, что ежегодно в России пропадают без вести более 180 тысяч человек, из которых 20-25 тысяч остаются ненайденными. По оценкам экспертов, более 80% из них находятся либо в медицинских учреждениях как неизвестные пациенты, либо поступили в морг как неопознанные тела, либо как неизвестные захоронены за государственный счет.
"Такая база востребована. Вопрос доступа к этой базе надо продумать... Мы в ОНФ можем дать сигнал руководству правоохранительных органов и вместе разработать механизм взаимодействия с добровольцами, который можно прописать в подзаконном акте", - сказал член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, слова которого приводит пресс-служба.
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