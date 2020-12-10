https://ria.ru/20201210/ogranicheniya-1588650169.html

В Москве не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год

В Москве не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год

Массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет, дополнительных ограничений и штрафов тоже не планируется вводить, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:18

2020-12-10T18:18

2020-12-10T18:38

туризм

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588590516_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_5c04afbee6bc02c06305722a6101a139.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет, дополнительных ограничений и штрафов тоже не планируется вводить, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся", - заявил Собянин в эфире "России 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество