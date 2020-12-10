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В Москве не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год
В Москве не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год
Массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет, дополнительных ограничений и штрафов тоже не планируется вводить, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:18
2020-12-10T18:18
2020-12-10T18:38
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет, дополнительных ограничений и штрафов тоже не планируется вводить, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся", - заявил Собянин в эфире "России 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество