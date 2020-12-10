https://ria.ru/20201210/ogranicheniya-1588522238.html

Белоруссия через десять дней ограничит выезд из страны из-за коронавируса

Белоруссия через десять дней ограничит выезд из страны из-за коронавируса

Власти Белоруссии на фоне борьбы с распространением COVID-19 решили временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска, решение... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T00:27

2020-12-10T00:27

2020-12-10T16:55

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МИНСК, 10 дек - РИА Новости. Власти Белоруссии на фоне борьбы с распространением COVID-19 решили временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска, решение вступит в силу через 10 дней, говорится в постановлении белорусского правительства, опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.Согласно постановлению, в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии по решению председателя государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение госграницы на выезд.Решение, как утверждается, связано с мерами по недопущению распространения коронавируса и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.В документе говорится, что пересечение госграницы на выезд гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Белоруссии, прибывшими в страну и находившимися в самоизоляции, может быть разрешено в исключительном порядке после 10 дней с даты окончания самоизоляции.Ограничения на выезд не распространяются на ряд категорий лиц, например, дипломатов, членов официальных делегаций, водителей-международников, членов судов, поездных бригад международного сообщения, работников связи, граждан, убывающих в командировку, лиц, выезжающих за медпомощью, по извещению о смерти или болезни родственника за рубежом, а также для работы, получения образования. Причем выезжать из страны для обучения или для работы при наличии соответствующих подтверждающих документов от иностранной организации можно не чаще одного раза в течение шести месяцев.Документ расширяет перечень оснований для въезда иностранцев через наземные пункты пропуска, например, за счет тех, кто приезжает в Белоруссию по приглашению юрлиц республики, за медпомощью, что подтверждается документами, или по заключенным договорам об оказании туристических услуг на проведение охотничьего тура.В постановлении закреплено, что граждане Белоруссии и иностранцы, прибывающие в республику из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19 и перечень которых формирует минздрав Белоруссии, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней со дня прибытия и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения срока самоизоляции. Иностранцы, достигшие 6-летнего возраста, за исключением имеющих разрешение проживание в Белоруссии, прибывающие в республику, должны иметь оригинал либо копию справки об отрицательном анализе на COVID-19, сделанный не позднее трех суток до въезда. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа иностранцам во въезде Белоруссию. Документом утвержден схожий перечень лиц, на которых не распространяется это ограничение. В том числе исключением являются граждане Российской Федерации, следующие транзитом через территорию Белоруссии в РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/merkel-1588370027.html

https://ria.ru/20201209/peterburg-1588399135.html

https://ria.ru/20201209/karantin-1588451949.html

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