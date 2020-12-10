https://ria.ru/20201210/obuchenie-1588551701.html

Свыше трех тысяч жителей Подмосковья прошли обучение по бизнесу

Свыше трех тысяч жителей Подмосковья прошли обучение по бизнесу

Цикл бесплатных образовательных программ для малого и среднего бизнеса завершился в Подмосковье, в обучении приняли участие свыше трех тысяч жителей, говорится... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:01

2020-12-10T11:01

2020-12-10T11:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цикл бесплатных образовательных программ для малого и среднего бизнеса завершился в Подмосковье, в обучении приняли участие свыше трех тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.В течение двух месяцев действующие предприниматели Московской области и те, кто планирует открыть свое дело, смогли обучиться новым технологиям ведения бизнеса от выбора сферы и бизнес-модели, до масштабирования и построения устойчивой системы."Наш совместный со Сбербанком проект оказался очень популярным. Обучение по девяти направлениям прошли 3123 жителя Подмосковья! Все программы проходили в онлайн-формате, а спикерами выступили действующие бизнесмены, которые делились накопленным опытом и знаниями", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20201209/klastery-1588442134.html

московская область (подмосковье)

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2020

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московская область (подмосковье)