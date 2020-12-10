https://ria.ru/20201210/obstrely-1588545380.html

В ДНР заявили о трех минометных обстрелах со стороны силовиков за ночь

В ДНР заявили о трех минометных обстрелах со стороны силовиков за ночь

Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов в течение минувшей ночи, заявил журналистам... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:11

2020-12-10T10:11

2020-12-10T16:35

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ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов в течение минувшей ночи, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."​​Вооруженные формирования Украины в ночь на 10 декабря трижды открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применив минометы калибра 120 миллиметров. <...> Всего было выпущено 24 мины", — отметил представитель ведомства.Он добавил, что в зоне обстрела оказались два населенных пункта на юге ДНР."Учитывая, что в настоящее время в Донецке с официальным визитом находится заместитель главы СММ ОБСЕ Этерингтон, данные обстрелы в очередной раз демонстрируют истинное отношение украинской стороны к выполнению достигнутых договоренностей о соблюдении бессрочного режима прекращения огня", — сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что, по предварительным данным, в результате обстрелов нет жертв и повреждений гражданской инфраструктуры.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после принятия соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html

https://ria.ru/20201206/donbass-1587796008.html

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смм обсе, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире