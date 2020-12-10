Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/obstrely-1588545380.html
В ДНР заявили о трех минометных обстрелах со стороны силовиков за ночь
В ДНР заявили о трех минометных обстрелах со стороны силовиков за ночь
Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов в течение минувшей ночи, заявил журналистам... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:11
2020-12-10T16:35
смм обсе
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587619192_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_c5560f7f1ea647072299b7e870072451.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов в течение минувшей ночи, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."​​Вооруженные формирования Украины в ночь на 10 декабря трижды открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применив минометы калибра 120 миллиметров. &lt;...&gt; Всего было выпущено 24 мины", — отметил представитель ведомства.Он добавил, что в зоне обстрела оказались два населенных пункта на юге ДНР."Учитывая, что в настоящее время в Донецке с официальным визитом находится заместитель главы СММ ОБСЕ Этерингтон, данные обстрелы в очередной раз демонстрируют истинное отношение украинской стороны к выполнению достигнутых договоренностей о соблюдении бессрочного режима прекращения огня", — сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что, по предварительным данным, в результате обстрелов нет жертв и повреждений гражданской инфраструктуры.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после принятия соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html
https://ria.ru/20201206/donbass-1587796008.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587619192_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_4c9c71b10a554a3be30d0fb90b091583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смм обсе, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о трех минометных обстрелах со стороны силовиков за ночь

10:11 10.12.2020 (обновлено: 16:35 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов в течение минувшей ночи, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"​​Вооруженные формирования Украины в ночь на 10 декабря трижды открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применив минометы калибра 120 миллиметров. <...> Всего было выпущено 24 мины", — отметил представитель ведомства.
Он добавил, что в зоне обстрела оказались два населенных пункта на юге ДНР.
"Учитывая, что в настоящее время в Донецке с официальным визитом находится заместитель главы СММ ОБСЕ Этерингтон, данные обстрелы в очередной раз демонстрируют истинное отношение украинской стороны к выполнению достигнутых договоренностей о соблюдении бессрочного режима прекращения огня", — сказал представитель ведомства.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:00
Применить план "Б". Что Киев приготовил для Донбасса в 2021 году
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что, по предварительным данным, в результате обстрелов нет жертв и повреждений гражданской инфраструктуры.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после принятия соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" — новый референдум
 
СММ ОБСЕСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Минкульт: Российская киноотрасль потеряет в 2020 году миллиарды рублей
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
Лента новостейМолния