В ДНР заявили о трех минометных обстрелах со стороны силовиков за ночь
10:11 10.12.2020 (обновлено: 16:35 10.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов в течение минувшей ночи, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вооруженные формирования Украины в ночь на 10 декабря трижды открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применив минометы калибра 120 миллиметров. <...> Всего было выпущено 24 мины", — отметил представитель ведомства.
Он добавил, что в зоне обстрела оказались два населенных пункта на юге ДНР.
"Учитывая, что в настоящее время в Донецке с официальным визитом находится заместитель главы СММ ОБСЕ Этерингтон, данные обстрелы в очередной раз демонстрируют истинное отношение украинской стороны к выполнению достигнутых договоренностей о соблюдении бессрочного режима прекращения огня", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что, по предварительным данным, в результате обстрелов нет жертв и повреждений гражданской инфраструктуры.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после принятия соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
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