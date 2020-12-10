https://ria.ru/20201210/obrazovanie-1588652685.html

Собянин заверил, что качество образования не ухудшится из-за дистанционки

Собянин заверил, что качество образования не ухудшится из-за дистанционки

Ухудшения качества образования в Москве в связи с дистанционкой не будет, есть много наработок, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:27

2020-12-10T18:27

2020-12-10T18:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7020315d279fd386b0c188eb064526a8.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ухудшения качества образования в Москве в связи с дистанционкой не будет, есть много наработок, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Что касается качества обучения, то я надеюсь, что оно не ухудшится. Во-первых, вузы уже приспособились, у них есть опыт дистанционного обучения. Они уже достаточно давно обкатывают режим онлайн-лекций, пособий и так далее, то есть достаточно серьезно развитая инфраструктура, по крайней мере, в московских вузах", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается школ, я уверен, что ухудшения качества образования не будет в силу того, что мощности Московской электронной школы, наработки, которые были сделаны, они позволяют давать качественное обучение. И это уже проверено временем", - добавил мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/obrazovanie-1588635869.html

https://ria.ru/20201210/obuchenie-1588649929.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество