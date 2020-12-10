https://ria.ru/20201210/neft-1588664340.html
Цены на нефть резко выросли
Цены на нефть резко выросли
Цены на нефть в четверг вечером растут уже более чем на 4%, а стоимость нефти марки Brent поднялась выше 51 доллара за баррель впервые с 5 марта,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:14
2020-12-10T19:14
2020-12-10T19:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цены на нефть в четверг вечером растут уже более чем на 4%, а стоимость нефти марки Brent поднялась выше 51 доллара за баррель впервые с 5 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,42% - до 51,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 4,7%, до 47,66 доллара за баррель.В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена нефти Brent завершила день падением на 9%, до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.Инвесторы в целом с оптимизмом оценивают перспективы по восстановлению спроса после выпуска вакцин от COVID-19, что благоприятно отражается на нефтяных котировках. В Великобритании вакцинация началась на этой неделе, в США она может начаться уже в эти выходные. В среду Канада одобрила вакцину Pfizer-BioNTech.Поддерживают цену нефти и некоторые опасения за поставки сырья из Ирака. В среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы.
https://ria.ru/20201207/neft-1587953869.html
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цены на нефть, wti (нефть), опек, brent, экономика