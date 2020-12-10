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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201210/neft-1588640644.html
Цена нефти Brent превысила 50 долларов
Цена нефти Brent превысила 50 долларов
Стоимость нефти марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:42
2020-12-10T19:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
опек
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.В четверг вечером цены на нефть растут более чем на 3%.По состоянию на 18:03 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 3,11%, до 50,38 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,32%, до 47,03 доллара за баррель.Цены на нефть, так же как и российская валюта, стали укрепляться после недавних решений ОПЕК+. На прошлой неделе участники организации решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний — 125 тысяч баррелей в сутки.Надежды инвесторов на быстрое восстановление спроса усиливаются на фоне новостей о производстве вакцин от COVID-19. В Великобритании вакцинация началась на этой неделе, в США она может начаться уже в эти выходные. В среду Канада одобрила вакцину Pfizer-BioNTech. В России также стартовала вакцинация препаратом "Спутник V"."Теперь, когда началась подготовка к эксплуатации вакцин в некоторых частях мира, виден оптимизм в отношении нормализации мировой экономики и, следовательно, повышения цен на нефть", — приводит агентство Bloomberg мнение руководителя по сырьевой стратегии TD Securities Барта Мелека.Поддержку ценам также оказывают некоторые опасения по поводу поставок сырья из Ирака: в среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы.Обвал котировок в мартеВ марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля сняли ограничения на добычу сырья в странах — участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена марки Brent завершила день падением на девять процентов — до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.
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опек, цены на нефть, brent, экономика

Цена нефти Brent превысила 50 долларов

17:42 10.12.2020 (обновлено: 19:17 10.12.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.
В четверг вечером цены на нефть растут более чем на 3%.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 15:28Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России
По состоянию на 18:03 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 3,11%, до 50,38 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,32%, до 47,03 доллара за баррель.
Цены на нефть, так же как и российская валюта, стали укрепляться после недавних решений ОПЕК+. На прошлой неделе участники организации решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний — 125 тысяч баррелей в сутки.
Надежды инвесторов на быстрое восстановление спроса усиливаются на фоне новостей о производстве вакцин от COVID-19. В Великобритании вакцинация началась на этой неделе, в США она может начаться уже в эти выходные. В среду Канада одобрила вакцину Pfizer-BioNTech. В России также стартовала вакцинация препаратом "Спутник V".
"Теперь, когда началась подготовка к эксплуатации вакцин в некоторых частях мира, виден оптимизм в отношении нормализации мировой экономики и, следовательно, повышения цен на нефть", — приводит агентство Bloomberg мнение руководителя по сырьевой стратегии TD Securities Барта Мелека.
Поддержку ценам также оказывают некоторые опасения по поводу поставок сырья из Ирака: в среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы.

Обвал котировок в марте

В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля сняли ограничения на добычу сырья в странах — участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена марки Brent завершила день падением на девять процентов — до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.
Иранский нефтяник - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 08:31
Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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