https://ria.ru/20201210/neft-1588640644.html

Цена нефти Brent превысила 50 долларов

Цена нефти Brent превысила 50 долларов

Стоимость нефти марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:42

2020-12-10T17:42

2020-12-10T19:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

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экономика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.В четверг вечером цены на нефть растут более чем на 3%.По состоянию на 18:03 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 3,11%, до 50,38 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,32%, до 47,03 доллара за баррель.Цены на нефть, так же как и российская валюта, стали укрепляться после недавних решений ОПЕК+. На прошлой неделе участники организации решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний — 125 тысяч баррелей в сутки.Надежды инвесторов на быстрое восстановление спроса усиливаются на фоне новостей о производстве вакцин от COVID-19. В Великобритании вакцинация началась на этой неделе, в США она может начаться уже в эти выходные. В среду Канада одобрила вакцину Pfizer-BioNTech. В России также стартовала вакцинация препаратом "Спутник V"."Теперь, когда началась подготовка к эксплуатации вакцин в некоторых частях мира, виден оптимизм в отношении нормализации мировой экономики и, следовательно, повышения цен на нефть", — приводит агентство Bloomberg мнение руководителя по сырьевой стратегии TD Securities Барта Мелека.Поддержку ценам также оказывают некоторые опасения по поводу поставок сырья из Ирака: в среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы.Обвал котировок в мартеВ марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля сняли ограничения на добычу сырья в странах — участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена марки Brent завершила день падением на девять процентов — до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.

https://ria.ru/20201209/neft-1588435518.html

https://ria.ru/20201207/neft-1587953869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, цены на нефть, brent, экономика