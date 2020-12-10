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Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает, что все показатели по национальным проектам до 2030 года будут выполнены, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:20
2020-12-10T09:20
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает, что все показатели по национальным проектам до 2030 года будут выполнены, заявила РИА Новости замглавы ведомства Ольга Баталина."Все показатели, которые отражены в национальных проектах, в едином плане, будут выполнены", - рассказала она, отвечая на вопрос о том, как министерство оценивает возможность выполнения показателей нацпроектов до 2030 года с учетом снижения рождаемости.Ранее Баталина заявляла, что в этом году в РФ могут быть не достигнуты показатели, связанные с ожидаемой продолжительностью жизни, и запланированный показатель по темпу рождаемости.
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россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года

09:20 10.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает, что все показатели по национальным проектам до 2030 года будут выполнены, заявила РИА Новости замглавы ведомства Ольга Баталина.
"Все показатели, которые отражены в национальных проектах, в едином плане, будут выполнены", - рассказала она, отвечая на вопрос о том, как министерство оценивает возможность выполнения показателей нацпроектов до 2030 года с учетом снижения рождаемости.
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Ранее Баталина заявляла, что в этом году в РФ могут быть не достигнуты показатели, связанные с ожидаемой продолжительностью жизни, и запланированный показатель по темпу рождаемости.
 
РоссияОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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