https://ria.ru/20201210/natsproekt-1588539694.html
Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает, что все показатели по национальным проектам до 2030 года будут выполнены, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:20
2020-12-10T09:20
2020-12-10T09:20
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d28b563ed1f0c4fcda71842273ac117f.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает, что все показатели по национальным проектам до 2030 года будут выполнены, заявила РИА Новости замглавы ведомства Ольга Баталина."Все показатели, которые отражены в национальных проектах, в едином плане, будут выполнены", - рассказала она, отвечая на вопрос о том, как министерство оценивает возможность выполнения показателей нацпроектов до 2030 года с учетом снижения рождаемости.Ранее Баталина заявляла, что в этом году в РФ могут быть не достигнуты показатели, связанные с ожидаемой продолжительностью жизни, и запланированный показатель по темпу рождаемости.
https://ria.ru/20201026/ekologiya-1581587392.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3eead0ea1f801e9d7e271b608144c616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество