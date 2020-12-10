https://ria.ru/20201210/natsproekt-1588539694.html

Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года

Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года

Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает, что все показатели по национальным проектам до 2030 года будут выполнены, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:20

2020-12-10T09:20

2020-12-10T09:20

россия

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает, что все показатели по национальным проектам до 2030 года будут выполнены, заявила РИА Новости замглавы ведомства Ольга Баталина."Все показатели, которые отражены в национальных проектах, в едином плане, будут выполнены", - рассказала она, отвечая на вопрос о том, как министерство оценивает возможность выполнения показателей нацпроектов до 2030 года с учетом снижения рождаемости.Ранее Баталина заявляла, что в этом году в РФ могут быть не достигнуты показатели, связанные с ожидаемой продолжительностью жизни, и запланированный показатель по темпу рождаемости.

https://ria.ru/20201026/ekologiya-1581587392.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество