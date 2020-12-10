https://ria.ru/20201210/mozg-1588537234.html

Названы самые вредные для мозга продукты

Названы самые вредные для мозга продукты

Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием, заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:47

2020-12-10T08:47

2020-12-10T11:42

здоровье

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием, заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.По ее словам, продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных проблем.Кроме того, такой рацион может привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции, предупредила Москони.Для того, чтобы предотвратить негативные последствия, врач рекомендовала принимать в пищу продукты, богатые антиоксидантами, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами В.

https://ria.ru/20201124/kakao-1586081871.html

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здоровье, общество