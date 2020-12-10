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Названы самые вредные для мозга продукты
Названы самые вредные для мозга продукты
Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием, заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:47
2020-12-10T11:42
здоровье
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием, заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.По ее словам, продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных проблем.Кроме того, такой рацион может привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции, предупредила Москони.Для того, чтобы предотвратить негативные последствия, врач рекомендовала принимать в пищу продукты, богатые антиоксидантами, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами В.
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здоровье, общество

Названы самые вредные для мозга продукты

08:47 10.12.2020 (обновлено: 11:42 10.12.2020)
 
© Depositphotos / monsit3d-модель мозга человека
3d-модель мозга человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / monsit
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием, заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.
По ее словам, продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных проблем.

"Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге", — цитирует специалиста "МедикФорум".

Кроме того, такой рацион может привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции, предупредила Москони.
Для того, чтобы предотвратить негативные последствия, врач рекомендовала принимать в пищу продукты, богатые антиоксидантами, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами В.
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