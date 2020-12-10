https://ria.ru/20201210/moskva-1588610759.html
В Москве появились новые указатели к Северному речному вокзалу
В Москве появились новые указатели к Северному речному вокзалу
Около станции метро "Речной вокзал" на севере Москвы появились новые указатели, которые показывают дорогу к Северному речному вокзалу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:31
2020-12-10T15:31
2020-12-10T15:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
северный речной вокзал
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около станции метро "Речной вокзал" на севере Москвы появились новые указатели, которые показывают дорогу к Северному речному вокзалу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства.Девять информационных полей установили на уже существующие опоры городских указателей. Работы проведены Московским аналитическим центром в сфере городского хозяйства (ГБУ "МАЦ")."В столице проведен комплекс работ по изготовлению и размещению дополнительных информационных полей на установленные городские навигационные указатели к обновленному Северному речному вокзалу. Приятно отметить, что цвет наших указателей – темно-синий – прекрасно гармонирует с цветовой гаммой речной тематики элементов оформления обновленной набережной, причалов и привокзальной площади" - приводятся в сообщении слова замруководителя ГБУ "МАЦ" Наталии Ремезовой.В сентябре этого года обновленный после масштабной реконструкции Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк открылись для жителей. На шпиль здания вокзала вернулась знаменитая звезда с серпом и молотом - ее реставрация длилась в течение года. В прилегающем к вокзалу парке высадили новые кустарники и разбили цветники и газоны.
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северный речной вокзал, москва
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Около станции метро "Речной вокзал" на севере Москвы
появились новые указатели, которые показывают дорогу к Северному речному вокзалу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Девять информационных полей установили на уже существующие опоры городских указателей. Работы проведены Московским аналитическим центром в сфере городского хозяйства (ГБУ "МАЦ").
"В столице проведен комплекс работ по изготовлению и размещению дополнительных информационных полей на установленные городские навигационные указатели к обновленному Северному речному вокзалу. Приятно отметить, что цвет наших указателей – темно-синий – прекрасно гармонирует с цветовой гаммой речной тематики элементов оформления обновленной набережной, причалов и привокзальной площади" - приводятся в сообщении слова замруководителя ГБУ "МАЦ" Наталии Ремезовой.
В сентябре этого года обновленный после масштабной реконструкции Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк открылись для жителей. На шпиль здания вокзала вернулась знаменитая звезда с серпом и молотом - ее реставрация длилась в течение года. В прилегающем к вокзалу парке высадили новые кустарники и разбили цветники и газоны.