https://ria.ru/20201210/mosgorduma-1588678778.html

Мосгордума установила рекорд по длительности заседания

Мосгордума установила рекорд по длительности заседания

Московская городская дума установила новый рекорд по продолжительности заседания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:52

2020-12-10T20:52

2020-12-10T21:57

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московская городская дума установила новый рекорд по продолжительности заседания, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты Мосгордумы в четверг открыли внеочередное заседание для рассмотрения поправок к проекту бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также для принятия проекта бюджета города в целом, с учетом поправок.Заседание началось в 10.00 и закончилось в 21.42. Таким образом, заседание продлилось 11 часов 42 минуты.Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 ноября 2019 года, заседание парламента продолжалось 10 часов 34 минуты и завершилось в 20.34 мск. Тогда в повестке заседания было 13 вопросов, большую часть времени заняло обсуждение инвестиционного налогового вычета и бюджета фонда обязательного медицинского страхования.Еще ранее рекорд длительности заседания был установлен депутатами 30 октября 2019 года, тогда заседание длилось 9 часов 50 минут, большую часть времени заняло обсуждение бюджета Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/byudzhet-1587556963.html

https://ria.ru/20201118/mosgorduma-1585259551.html

москва

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московская городская дума, москва