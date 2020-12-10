https://ria.ru/20201210/mosgorduma-1588678778.html
Мосгордума установила рекорд по длительности заседания
Мосгордума установила рекорд по длительности заседания
Московская городская дума установила новый рекорд по продолжительности заседания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:52
2020-12-10T20:52
2020-12-10T21:57
московская городская дума
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московская городская дума установила новый рекорд по продолжительности заседания, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты Мосгордумы в четверг открыли внеочередное заседание для рассмотрения поправок к проекту бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также для принятия проекта бюджета города в целом, с учетом поправок.Заседание началось в 10.00 и закончилось в 21.42. Таким образом, заседание продлилось 11 часов 42 минуты.Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 ноября 2019 года, заседание парламента продолжалось 10 часов 34 минуты и завершилось в 20.34 мск. Тогда в повестке заседания было 13 вопросов, большую часть времени заняло обсуждение инвестиционного налогового вычета и бюджета фонда обязательного медицинского страхования.Еще ранее рекорд длительности заседания был установлен депутатами 30 октября 2019 года, тогда заседание длилось 9 часов 50 минут, большую часть времени заняло обсуждение бюджета Москвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/byudzhet-1587556963.html
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московская городская дума, москва
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московская городская дума установила новый рекорд по продолжительности заседания, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты Мосгордумы
в четверг открыли внеочередное заседание для рассмотрения поправок к проекту бюджета Москвы
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также для принятия проекта бюджета города в целом, с учетом поправок.
Заседание началось в 10.00 и закончилось в 21.42. Таким образом, заседание продлилось 11 часов 42 минуты.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 ноября 2019 года, заседание парламента продолжалось 10 часов 34 минуты и завершилось в 20.34 мск. Тогда в повестке заседания было 13 вопросов, большую часть времени заняло обсуждение инвестиционного налогового вычета и бюджета фонда обязательного медицинского страхования.
Еще ранее рекорд длительности заседания был установлен депутатами 30 октября 2019 года, тогда заседание длилось 9 часов 50 минут, большую часть времени заняло обсуждение бюджета Москвы.