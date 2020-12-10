https://ria.ru/20201210/mladenets-1588566183.html

СК раскрыл подробности дела о смерти замерзшего в Кызыле младенца

СК раскрыл подробности дела о смерти замерзшего в Кызыле младенца

К смерти семимесячной девочки, замерзшей в Кызыле, причастна знакомая ее родителей, которая после попойки зачем-то вышла с чужим ребенком на улицу и там уснула, РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:09

2020-12-10T12:09

2020-12-10T12:09

следственный комитет россии (ск рф)

кызыл

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. К смерти семимесячной девочки, замерзшей в Кызыле, причастна знакомая ее родителей, которая после попойки зачем-то вышла с чужим ребенком на улицу и там уснула, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что тело семимесячной девочки с признаками обморожения нашли на улице в Кызыле. Ее мать была пьяна и не смогла объяснить, как это произошло. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), а также дело по статье 293 УК РФ (халатность)."Лицо, причастное к гибели новорожденного ребенка, установлено. Ею оказалась 48-летняя знакомая родителей девочки. По версии следствия, 5 декабря 2020 года супруги в доме по месту жительства на территории левобережного дачного общества города Кызыла распивали спиртное со своей знакомой. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина забрала семимесячного ребенка семейной пары и ушла. На улице она уснула, очнувшись, обнаружила, что ребенок замерз", - говорится в сообщении.Отмечается, что женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20201104/rebenok-1582932937.html

кызыл

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следственный комитет россии (ск рф), кызыл, происшествия