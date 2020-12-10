https://ria.ru/20201210/mishustin-1588570394.html

Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продукты

Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:28

2020-12-10T12:28

2020-12-10T12:41

федеральная служба государственной статистики (росстат)

владимир путин

михаил мишустин

общество

экономика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты.В среду глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. По данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло - на 23,78%, на макароны - на 10,45%, на хлеб - 6,34%. За ноябрь эти продукты в среднем по стране подорожали на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% соответственно."Вчера на совещании по экономическим вопросам у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты",- сказал Мишустин, начиная заседание правительства.

https://ria.ru/20201209/putin-1588459663.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, михаил мишустин, общество, экономика