https://ria.ru/20201210/minkultury-1588559961.html

Минкультуры создало рабочую группу по защите авторских прав в сети

Минкультуры создало рабочую группу по защите авторских прав в сети

Министерство культуры РФ образовало рабочую группу по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети, которая должна приступить к работе на... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:32

2020-12-10T11:32

2020-12-10T11:40

культура

максим ксензов

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ образовало рабочую группу по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети, которая должна приступить к работе на следующей неделе, заявил в четверг замминистра культуры РФ Максим Ксензов."Самая главная вещь - это борьба с пиратством, потому что это наиболее тяжелая тема для кинопроизводителей и правообладателей. Безусловно, Минкультуры РФ будет принимать активные меры в этой связи. Надеюсь, на следующей неделе начнем работу созданной рабочей группы по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети интернет при потреблении и использовании отечественного контента", - заявил он в четверг на пресс-конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".Ранее Министерство культуры РФ сообщало о возможности рассмотрения вопроса о выделении финансирования для театров на приобретение авторских прав для показа в интернете.

https://ria.ru/20190805/1557172141.html

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максим ксензов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), технологии, общество