https://ria.ru/20201210/minkultury-1588559961.html
Минкультуры создало рабочую группу по защите авторских прав в сети
Минкультуры создало рабочую группу по защите авторских прав в сети
Министерство культуры РФ образовало рабочую группу по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети, которая должна приступить к работе на... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:32
2020-12-10T11:32
2020-12-10T11:40
культура
максим ксензов
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ образовало рабочую группу по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети, которая должна приступить к работе на следующей неделе, заявил в четверг замминистра культуры РФ Максим Ксензов."Самая главная вещь - это борьба с пиратством, потому что это наиболее тяжелая тема для кинопроизводителей и правообладателей. Безусловно, Минкультуры РФ будет принимать активные меры в этой связи. Надеюсь, на следующей неделе начнем работу созданной рабочей группы по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети интернет при потреблении и использовании отечественного контента", - заявил он в четверг на пресс-конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".Ранее Министерство культуры РФ сообщало о возможности рассмотрения вопроса о выделении финансирования для театров на приобретение авторских прав для показа в интернете.
https://ria.ru/20190805/1557172141.html
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максим ксензов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), технологии, общество