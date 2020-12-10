https://ria.ru/20201210/mid-1588608493.html
МИД: мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США
МИД: мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США
Мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США, Россия надеется, что надуманные сюжеты в конце концов уйдут в небытие, заявила официальный... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:20
2020-12-10T15:20
2020-12-10T15:46
мария захарова
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США, Россия надеется, что надуманные сюжеты в конце концов уйдут в небытие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя антироссийские резолюции американского конгресса.Захарова в ходе брифинга напомнила, что конгресс США принял очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву с целью оказания поддержки политзаключенным в России, ужесточить санкции против граждан, якобы причастным к вмешательству в американские электоральные процессы."Хотя эти документы не носят юридически обязывающий характер, вызывает сожаление, что законодатели в условиях непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране, да и в мире в целом продолжают поддерживать на плаву тему некой виновности России в нарушениях в правочеловеческой сфере и попытках оказания влияния на внутренние дела в США", - сказала официальный представитель МИД России.Она напомнила, что РФ уже неоднократно отмечала откровенно сфабрикованный характер голословных обвинений, у которых нет доказательств."Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы - продукт внутренней кухни, это фобия, это болезнь. Мы все-таки не теряем надежду, что пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты уйдут в небытие, а его авторы перестанут отравлять атмосферу двустороннних отношений", - отметила дипломат.
https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html
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мария захарова, москва, сша, в мире
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Мифическая угроза со стороны Москвы
– продукт внутренней кухни США
, Россия надеется, что надуманные сюжеты в конце концов уйдут в небытие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, комментируя антироссийские резолюции американского конгресса.
Захарова в ходе брифинга напомнила, что конгресс США принял очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву с целью оказания поддержки политзаключенным в России, ужесточить санкции против граждан, якобы причастным к вмешательству в американские электоральные процессы.
"Хотя эти документы не носят юридически обязывающий характер, вызывает сожаление, что законодатели в условиях непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране, да и в мире в целом продолжают поддерживать на плаву тему некой виновности России в нарушениях в правочеловеческой сфере и попытках оказания влияния на внутренние дела в США", - сказала официальный представитель МИД России.
Она напомнила, что РФ уже неоднократно отмечала откровенно сфабрикованный характер голословных обвинений, у которых нет доказательств.
"Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы - продукт внутренней кухни, это фобия, это болезнь. Мы все-таки не теряем надежду, что пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты уйдут в небытие, а его авторы перестанут отравлять атмосферу двустороннних отношений", - отметила дипломат.