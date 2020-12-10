Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/mid-1588608493.html
МИД: мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США
МИД: мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США
Мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США, Россия надеется, что надуманные сюжеты в конце концов уйдут в небытие, заявила официальный... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:20
2020-12-10T15:46
мария захарова
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_bc9625106ea5772bd8a925f37c2bc4ad.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США, Россия надеется, что надуманные сюжеты в конце концов уйдут в небытие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя антироссийские резолюции американского конгресса.Захарова в ходе брифинга напомнила, что конгресс США принял очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву с целью оказания поддержки политзаключенным в России, ужесточить санкции против граждан, якобы причастным к вмешательству в американские электоральные процессы."Хотя эти документы не носят юридически обязывающий характер, вызывает сожаление, что законодатели в условиях непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране, да и в мире в целом продолжают поддерживать на плаву тему некой виновности России в нарушениях в правочеловеческой сфере и попытках оказания влияния на внутренние дела в США", - сказала официальный представитель МИД России.Она напомнила, что РФ уже неоднократно отмечала откровенно сфабрикованный характер голословных обвинений, у которых нет доказательств."Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы - продукт внутренней кухни, это фобия, это болезнь. Мы все-таки не теряем надежду, что пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты уйдут в небытие, а его авторы перестанут отравлять атмосферу двустороннних отношений", - отметила дипломат.
https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html
https://ria.ru/20201125/germaniya-1586299925.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_11957a2b45ab83e30632b8f2bc1dba9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, москва, сша, в мире

МИД: мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США

15:20 10.12.2020 (обновлено: 15:46 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни США, Россия надеется, что надуманные сюжеты в конце концов уйдут в небытие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя антироссийские резолюции американского конгресса.
Захарова в ходе брифинга напомнила, что конгресс США принял очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву с целью оказания поддержки политзаключенным в России, ужесточить санкции против граждан, якобы причастным к вмешательству в американские электоральные процессы.
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 20:42
В Пентагоне назвали Россию, Китай и терроризм угрозами для США
"Хотя эти документы не носят юридически обязывающий характер, вызывает сожаление, что законодатели в условиях непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране, да и в мире в целом продолжают поддерживать на плаву тему некой виновности России в нарушениях в правочеловеческой сфере и попытках оказания влияния на внутренние дела в США", - сказала официальный представитель МИД России.
Она напомнила, что РФ уже неоднократно отмечала откровенно сфабрикованный характер голословных обвинений, у которых нет доказательств.
"Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы - продукт внутренней кухни, это фобия, это болезнь. Мы все-таки не теряем надежду, что пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты уйдут в небытие, а его авторы перестанут отравлять атмосферу двустороннних отношений", - отметила дипломат.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 17:05
В Германии заявили о "более явственной угрозе" со стороны России
 
Мария ЗахароваМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Минкульт: Российская киноотрасль потеряет в 2020 году миллиарды рублей
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
Лента новостейМолния