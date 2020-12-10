https://ria.ru/20201210/meriya-1588534227.html
Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в несколько подразделений администрации Красноярска. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:05
2020-12-10T08:05
2020-12-10T08:05
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в несколько подразделений администрации Красноярска.В мэрии не стали пояснять характер и причину проводимых мероприятий.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, на месте работали оперативные сотрудники полиции."Это структуры МВД работают, подробностей не знаю", - сказал собеседник агентства.В региональном главке МВД ситуацию пока не комментируют.
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в несколько подразделений администрации Красноярска
.
"Мы подтверждаем - оперативные мероприятия проводились в департаменте градостроительсва и в департаменте муниципального имущества и земельных отношений", - сказал представитель пресс-службы мэрии на вопрос РИА Новости.
В мэрии не стали пояснять характер и причину проводимых мероприятий.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, на месте работали оперативные сотрудники полиции.
"Это структуры МВД работают, подробностей не знаю", - сказал собеседник агентства.
В региональном главке МВД ситуацию пока не комментируют.