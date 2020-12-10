https://ria.ru/20201210/meriya-1588534227.html

Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска

Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в несколько подразделений администрации Красноярска. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:05

2020-12-10T08:05

2020-12-10T08:05

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в несколько подразделений администрации Красноярска.В мэрии не стали пояснять характер и причину проводимых мероприятий.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, на месте работали оперативные сотрудники полиции."Это структуры МВД работают, подробностей не знаю", - сказал собеседник агентства.В региональном главке МВД ситуацию пока не комментируют.

красноярск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия