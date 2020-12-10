https://ria.ru/20201210/meduchrezhdenie-1588620066.html

В Ивановской области приведут в порядок восемь детских медучреждений

В Ивановской области приведут в порядок восемь детских медучреждений

По решению жителей Ивановской области в рамках проекта "Решаем вместе" за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет летом текущего года, отремонтируют... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:17

2020-12-10T16:17

2020-12-10T16:17

ивановская область

иваново

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ИВАНОВО, 10 дек – РИА Новости. По решению жителей Ивановской области в рамках проекта "Решаем вместе" за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет летом текущего года, отремонтируют восемь медицинских учреждений региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Ремонт сделают в детских поликлиниках в Иванове, Фурманове, Родниках, Шуе и Кинешме. Кроме того, отремонтируют и дооснастят оборудованием Областную детскую клиническую больницу и реорганизуют консультативно-диагностический центр в Иванове. На эти работы в 2021 году направят 600 миллионов рублей."Это беспрецедентный объем финансирования детского здравоохранения. С 2015 года на эти цели из областного и федерального бюджета было направлено всего 456,4 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.По его словам, уже подготовлена дорожная карта по каждому объекту, работы начнутся весной следующего года. На время ремонта прием врачей организуют в филиалах поликлиник. В пресс-службе напомнили, что сегодня в регионе внедряется единый стандарт поликлиники, который включает разделение потоков пациентов, систему управления очередью, получение справок "в один шаг" или дистанционно, запись на прием к узким специалистам и обследование прямо в кабинете врача с использованием медицинской информационной системы. Задача - сделать посещение поликлиники комфортным.

https://ria.ru/20201209/biznes-1588349393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново