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Ивановская область
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В Ивановской области приведут в порядок восемь детских медучреждений
В Ивановской области приведут в порядок восемь детских медучреждений
По решению жителей Ивановской области в рамках проекта "Решаем вместе" за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет летом текущего года, отремонтируют... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:17
2020-12-10T16:17
ивановская область
иваново
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ИВАНОВО, 10 дек – РИА Новости. По решению жителей Ивановской области в рамках проекта "Решаем вместе" за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет летом текущего года, отремонтируют восемь медицинских учреждений региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Ремонт сделают в детских поликлиниках в Иванове, Фурманове, Родниках, Шуе и Кинешме. Кроме того, отремонтируют и дооснастят оборудованием Областную детскую клиническую больницу и реорганизуют консультативно-диагностический центр в Иванове. На эти работы в 2021 году направят 600 миллионов рублей."Это беспрецедентный объем финансирования детского здравоохранения. С 2015 года на эти цели из областного и федерального бюджета было направлено всего 456,4 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.По его словам, уже подготовлена дорожная карта по каждому объекту, работы начнутся весной следующего года. На время ремонта прием врачей организуют в филиалах поликлиник. В пресс-службе напомнили, что сегодня в регионе внедряется единый стандарт поликлиники, который включает разделение потоков пациентов, систему управления очередью, получение справок "в один шаг" или дистанционно, запись на прием к узким специалистам и обследование прямо в кабинете врача с использованием медицинской информационной системы. Задача - сделать посещение поликлиники комфортным.
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В Ивановской области приведут в порядок восемь детских медучреждений

16:17 10.12.2020
 
© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ)
Капитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ) - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 10 дек – РИА Новости. По решению жителей Ивановской области в рамках проекта "Решаем вместе" за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет летом текущего года, отремонтируют восемь медицинских учреждений региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
Ремонт сделают в детских поликлиниках в Иванове, Фурманове, Родниках, Шуе и Кинешме. Кроме того, отремонтируют и дооснастят оборудованием Областную детскую клиническую больницу и реорганизуют консультативно-диагностический центр в Иванове. На эти работы в 2021 году направят 600 миллионов рублей.
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"Это беспрецедентный объем финансирования детского здравоохранения. С 2015 года на эти цели из областного и федерального бюджета было направлено всего 456,4 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
По его словам, уже подготовлена дорожная карта по каждому объекту, работы начнутся весной следующего года. На время ремонта прием врачей организуют в филиалах поликлиник.
"Результатом работы станет не просто ремонт и закупка оборудования. Тут важно не просто деньги  потратить, отремонтировать какие-то важные объекты. Нам в целом надо настроить систему детского здравоохранения.  У людей очень высокое мнение о наших детских врачах, но сама система - не могу сказать, что мы ей удовлетворены, и мало кто удовлетворен, включая самих врачей. Поэтому нам важно за следующий год всё это настроить", - привели в пресс-службе слова главы региона Станислава Воскресенского.
В пресс-службе напомнили, что сегодня в регионе внедряется единый стандарт поликлиники, который включает разделение потоков пациентов, систему управления очередью, получение справок "в один шаг" или дистанционно, запись на прием к узким специалистам и обследование прямо в кабинете врача с использованием медицинской информационной системы. Задача - сделать посещение поликлиники комфортным.
 
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