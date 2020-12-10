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Руденя: стартует новый автобусный маршрут "Тверь-Ржевский мемориал"
Руденя: стартует новый автобусный маршрут "Тверь-Ржевский мемориал"
Новый маршрут общественного транспорта "Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату" будет запущен в Тверской области с субботы, 12 декабря, сообщил губернатор РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T23:19
2020-12-10T23:19
2020-12-10T23:20
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. Новый маршрут общественного транспорта "Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату" будет запущен в Тверской области с субботы, 12 декабря, сообщил губернатор области Игорь Руденя."Надеюсь, что этот маршрут станет одним из любимых туристических направлений, по которому будут путешествовать жители нашего региона", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь. По его словам, первыми пассажирами нового маршрута станут волонтёры-медики, для которых поездка на мемориал будет бесплатной. Протяжённость маршрута "Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату" составляет 130 километров. На линию выйдет комфортабельный автобус туристического класса. В день он будет совершать два рейса.
https://ria.ru/20201118/memorial-1585240467.html
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игорь руденя, тверская область, тверь, общество