https://ria.ru/20201210/marshrut-1588692396.html

Руденя: стартует новый автобусный маршрут "Тверь-Ржевский мемориал"

Руденя: стартует новый автобусный маршрут "Тверь-Ржевский мемориал"

Новый маршрут общественного транспорта "Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату" будет запущен в Тверской области с субботы, 12 декабря, сообщил губернатор РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T23:19

2020-12-10T23:19

2020-12-10T23:20

тверская область

игорь руденя

тверская область

тверь

общество

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ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. Новый маршрут общественного транспорта "Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату" будет запущен в Тверской области с субботы, 12 декабря, сообщил губернатор области Игорь Руденя."Надеюсь, что этот маршрут станет одним из любимых туристических направлений, по которому будут путешествовать жители нашего региона", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь. По его словам, первыми пассажирами нового маршрута станут волонтёры-медики, для которых поездка на мемориал будет бесплатной. Протяжённость маршрута "Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату" составляет 130 километров. На линию выйдет комфортабельный автобус туристического класса. В день он будет совершать два рейса.

https://ria.ru/20201118/memorial-1585240467.html

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игорь руденя, тверская область, тверь, общество