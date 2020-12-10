https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588563240.html
Лукашенко призвал военных не верить "убаюкиваниям" США и НАТО
Лукашенко призвал военных не верить "убаюкиваниям" США и НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил военным, что "успокаиваться" нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:51
2020-12-10T11:51
2020-12-10T12:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
нато
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил военным, что "успокаиваться" нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО.Как передает Sputnik Беларусь, данное заявление президент сделал, принимая в четверг в Минске министра обороны Виктора Хренина и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Александра Вольфовича. Они представили главе государства предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Белоруссии и России. Президент напомнил, что еще ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще."Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО", - сказал Лукашенко.Лукашенко отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России. "Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы", - добавил глава белорусского государства.Президент также пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении, и основу этой группировки составляют Вооруженные силы Белоруссии. По его словам, в России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Белоруссии и РФ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Кроме того, белорусские власти неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активностью сил НАТО в соседних с Белоруссией странах. В ноябре Лукашенко, ссылаясь на информацию, которая была получена им от белорусских спецслужб, заявил, что Варшава ранее просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. Белорусский президент также заявил в декабре, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, нато, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 10 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил военным, что "успокаиваться" нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США
и НАТО
.
Как передает Sputnik Беларусь
, данное заявление президент сделал, принимая в четверг в Минске министра обороны Виктора Хренина и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Александра Вольфовича. Они представили главе государства предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Белоруссии
и России. Президент напомнил, что еще ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще.
"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО", - сказал Лукашенко.
В связи с активностью Североатлантического альянса недалеко от границ Белоруссии он отметил, что США и НАТО "говорят, оправдываясь", что речь идет о стандартных тренировках. "Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия (России – ред.), как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя", - сказал белорусский президент.
Лукашенко отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России. "Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы", - добавил глава белорусского государства.
Президент также пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении, и основу этой группировки составляют Вооруженные силы Белоруссии. По его словам, в России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Белоруссии и РФ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Кроме того, белорусские власти неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активностью сил НАТО в соседних с Белоруссией странах. В ноябре Лукашенко, ссылаясь на информацию, которая была получена им от белорусских спецслужб, заявил, что Варшава ранее просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. Белорусский президент также заявил в декабре, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель".
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