https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588559151.html

Лукашенко призвал обновить документы по региональной группировке войск

Лукашенко призвал обновить документы по региональной группировке войск

Белоруссии и РФ надо "осовременить" документы по применению региональной группировки войск вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире, заявил... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:27

2020-12-10T11:27

2020-12-10T12:36

нато

здоровье - общество

в мире

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg

МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Белоруссии и РФ надо "осовременить" документы по применению региональной группировки войск вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.Как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", глава государства в четверг обсуждает с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным и начальником Генштаба ВС Александром Вольфовичем планирование применения региональной группировки войск Белоруссии и России."Нам надо осовременить, с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще, материалы и документы по применению этой группировки вооруженных сил", - заявил Лукашенко.Ранее начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Минск обеспокоен ростом расходов на оборонную деятельность западных стран-соседей, за последние годы они увеличились практически на 30-40%. Косыгин также отмечал, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии.Лукашенко заявлял, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель". В НАТО это опровергли, заверили, что организация не представляет угрозу для республики.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587374230.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, здоровье - общество, в мире, александр лукашенко, белоруссия