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Лукашенко призвал обновить документы по региональной группировке войск
Лукашенко призвал обновить документы по региональной группировке войск
Белоруссии и РФ надо "осовременить" документы по применению региональной группировки войск вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире, заявил... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:27
2020-12-10T12:36
нато
здоровье - общество
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Белоруссии и РФ надо "осовременить" документы по применению региональной группировки войск вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.Как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", глава государства в четверг обсуждает с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным и начальником Генштаба ВС Александром Вольфовичем планирование применения региональной группировки войск Белоруссии и России."Нам надо осовременить, с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще, материалы и документы по применению этой группировки вооруженных сил", - заявил Лукашенко.Ранее начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Минск обеспокоен ростом расходов на оборонную деятельность западных стран-соседей, за последние годы они увеличились практически на 30-40%. Косыгин также отмечал, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии.Лукашенко заявлял, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель". В НАТО это опровергли, заверили, что организация не представляет угрозу для республики.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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нато, здоровье - общество, в мире, александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко призвал обновить документы по региональной группировке войск

11:27 10.12.2020 (обновлено: 12:36 10.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Белоруссии и РФ надо "осовременить" документы по применению региональной группировки войск вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", глава государства в четверг обсуждает с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным и начальником Генштаба ВС Александром Вольфовичем планирование применения региональной группировки войск Белоруссии и России.
"Нам надо осовременить, с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще, материалы и документы по применению этой группировки вооруженных сил", - заявил Лукашенко.
Ранее начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Минск обеспокоен ростом расходов на оборонную деятельность западных стран-соседей, за последние годы они увеличились практически на 30-40%. Косыгин также отмечал, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии.
Лукашенко заявлял, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель". В НАТО это опровергли, заверили, что организация не представляет угрозу для республики.
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