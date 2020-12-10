https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588552715.html

Лукашенко объяснил трудности Белоруссии сменой поколений

Лукашенко объяснил трудности Белоруссии сменой поколений

Белоруссия переживает трудный период становления государственности и независимости, что связано со сменой поколений, заявил в четверг президент республики... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:54

2020-12-10T10:54

2020-12-10T11:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Белоруссия переживает трудный период становления государственности и независимости, что связано со сменой поколений, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко."Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связанно прежде всего со сменой поколений", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Президент с сожалением констатировал, что поколение белорусов, которое завоевало свободу для страны и ее народа, уже уходит. "Это светлые, святые люди, перед которыми мы всегда преклоняемся", - заявил глава государства.По его мнению, именно в годы Великой Отечественной войны ковалась основа нынешней белорусской независимости. А сейчас в стране, продолжил Лукашенко, "тяжелейший период смены поколений", он всегда проходит сложно и в науке, и в спорте."Я хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов. Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы, что та независимость, которая вы знаете, как досталась нам, будет сохранена. Чтобы мы больше никогда не жили на чужой земле, чтобы наши дети и дети еще не родившихся молодых людей чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок, тяжелое будущее, которое уже началось", - заявил глава республики.Он также призвал старшее поколение сделать все, чтобы молодые специалисты всегда оставались патриотами, берегли суверенитет и независимость Белоруссии и при всех обстоятельствах смогли сохранить белорусское государство.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201202/belorussiya-1587380879.html

https://ria.ru/20201208/lukashenko-1588175460.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире