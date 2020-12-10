https://ria.ru/20201210/liviya-1588603910.html

Самолет с россиянами Шугалеем и Суэйфаном вылетел из аэропорта Триполи

Самолет с россиянами Шугалеем и Суэйфаном вылетел из аэропорта Триполи

Самолет с российскими гражданами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, ранее находившимися в заключении в Ливии, вылетел из аэропорта Триполи, заявил РИА... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:58

2020-12-10T14:58

2020-12-10T15:19

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

триполи

ливия

в мире

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КАИР, 10 дек – РИА Новости. Самолет с российскими гражданами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, ранее находившимися в заключении в Ливии, вылетел из аэропорта Триполи, заявил РИА Новости информированный ливийский источник."Самолет с российскими гражданами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном вылетел из аэропорта Митига в Триполи", - сказал собеседник агентства."Ливийская сторона не выдвинула никаких условий России в обмен на освобождение Шугалея и Суэйфана", - добавил он.Ранее о том, что россияне освобождены, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Также в своем Telegram-канале Малькевич сообщил, что освобождение россиян стало возможным благодаря работе Минобороны РФ и МИД РФ.Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.

https://ria.ru/20201210/liviya-1588603414.html

https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588086112.html

триполи

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, триполи, ливия, в мире