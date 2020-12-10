https://ria.ru/20201210/liviya-1588603414.html
В МИД подтвердили освобождение россиян в Ливии
В МИД подтвердили освобождение россиян в Ливии
Министерство иностранных дел России подтверждает, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии в мае 2019 года, освобождены, сейчас они... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:55
2020-12-10T14:55
2020-12-10T15:00
фонд защиты национальных ценностей
александр малькевич
триполи
в мире
михаил богданов
ливия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России подтверждает, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии в мае 2019 года, освобождены, сейчас они направляются в Россию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Да, они освобождены. Сейчас находятся в пути на родину", - сказал Богданов.Он отметил, что ориентировочно россияне могут прибыть в Россию ночью в четверг.Ранее о том, что россияне освобождены, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.
https://ria.ru/20200921/liviya-1577538409.html
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фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, триполи, в мире, михаил богданов, ливия