https://ria.ru/20201210/lekarstva-1588691552.html
Руденя: 2100 лечащимся от COVID-19 на дому выдали бесплатные лекарства
Руденя: 2100 лечащимся от COVID-19 на дому выдали бесплатные лекарства
В Тверской области более двух тысяч человек, которые проходят лечение от коронавируса на дому, получили бесплатные наборы медикаментов, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T23:12
2020-12-10T23:12
2020-12-10T23:12
тверская область
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общество
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ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. В Тверской области более двух тысяч человек, которые проходят лечение от коронавируса на дому, получили бесплатные наборы медикаментов, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.По его словам, медикаменты выдаются больным с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирусную инфекцию участковым врачом при вызове на дом. Медики с учётом тяжести течения заболевания определяют схему лечения и выдают необходимые препараты. По словам главы региона, всего в области на обеспечение больных бесплатными лекарственными препаратами из резервного фонда правительства РФ выделены более 47 миллионов рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/laboratorii--1588500436.html
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