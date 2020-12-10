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Тверская область
https://ria.ru/20201210/lekarstva-1588691552.html
Руденя: 2100 лечащимся от COVID-19 на дому выдали бесплатные лекарства
Руденя: 2100 лечащимся от COVID-19 на дому выдали бесплатные лекарства
В Тверской области более двух тысяч человек, которые проходят лечение от коронавируса на дому, получили бесплатные наборы медикаментов, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T23:12
2020-12-10T23:12
тверская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь руденя
коронавирусы
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тверь
общество
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ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. В Тверской области более двух тысяч человек, которые проходят лечение от коронавируса на дому, получили бесплатные наборы медикаментов, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.По его словам, медикаменты выдаются больным с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирусную инфекцию участковым врачом при вызове на дом. Медики с учётом тяжести течения заболевания определяют схему лечения и выдают необходимые препараты. По словам главы региона, всего в области на обеспечение больных бесплатными лекарственными препаратами из резервного фонда правительства РФ выделены более 47 миллионов рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/laboratorii--1588500436.html
https://ria.ru/20201105/onkotsentr-1583217093.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь руденя, коронавирусы, тверская область, тверь, общество

Руденя: 2100 лечащимся от COVID-19 на дому выдали бесплатные лекарства

23:12 10.12.2020
 
© Depositphotos / Ai825Лекарства в руках у врача
Лекарства в руках у врача - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / Ai825
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. В Тверской области более двух тысяч человек, которые проходят лечение от коронавируса на дому, получили бесплатные наборы медикаментов, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
По его словам, медикаменты выдаются больным с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирусную инфекцию участковым врачом при вызове на дом. Медики с учётом тяжести течения заболевания определяют схему лечения и выдают необходимые препараты.
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По словам главы региона, всего в области на обеспечение больных бесплатными лекарственными препаратами из резервного фонда правительства РФ выделены более 47 миллионов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Тверская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь РуденяКоронавирусыТверская областьТверьОбщество
 
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