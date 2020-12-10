https://ria.ru/20201210/lavrov-1588631704.html

США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров

США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров

США сделали сознательный выбор в пользу проведения политики сдерживания России в самых агрессивных формах и нагнетания конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:02

2020-12-10T17:02

2020-12-10T17:02

россия

маршалл биллингсли

дональд трамп

сергей лавров

нато

сша

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США сделали сознательный выбор в пользу проведения политики сдерживания России в самых агрессивных формах и нагнетания конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы давно уже предложили и не видим никакой взаимности со стороны США в том, чтобы подтвердить в заявлении наших стран, а может быть в заявлении Россия - НАТО недопустимость ядерной войны", - сказал Лавров 28-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.В этой связи дипломат напомнил недавнее выступление спецпредставителя президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, в котором он разве что не высмеял это предложение и призвал любую администрацию США никогда не соглашаться с заявлением о недопустимости ядерной войны."Биллингсли, практически отрицая все, что было сделано до сих пор, отрицая все наши предложения, выдвигает новые конфронтационные идеи, включая санкции против всех покупателей военного назначения России и Китая", - отметил Лавров.По его словам, это достаточно показательная философия, "которая, к сожалению, пока еще в Вашингтоне не встречает какого-то серьезного противодействия"."Поэтому если мы будем анализировать то, что слышали до сих пор из Североатлантического лагеря, то он сделал сознательный выбор в пользу не просто политики сдерживания, а в пользу проведения политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации и, наверное, за этим стоит нежелание признавать, что мир должен меняться", - заявил министр.

https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html

https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, дональд трамп, сергей лавров, нато, сша, в мире