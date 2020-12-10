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США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
США сделали сознательный выбор в пользу проведения политики сдерживания России в самых агрессивных формах и нагнетания конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:02
2020-12-10T17:02
россия
маршалл биллингсли
дональд трамп
сергей лавров
нато
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в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США сделали сознательный выбор в пользу проведения политики сдерживания России в самых агрессивных формах и нагнетания конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы давно уже предложили и не видим никакой взаимности со стороны США в том, чтобы подтвердить в заявлении наших стран, а может быть в заявлении Россия - НАТО недопустимость ядерной войны", - сказал Лавров 28-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.В этой связи дипломат напомнил недавнее выступление спецпредставителя президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, в котором он разве что не высмеял это предложение и призвал любую администрацию США никогда не соглашаться с заявлением о недопустимости ядерной войны."Биллингсли, практически отрицая все, что было сделано до сих пор, отрицая все наши предложения, выдвигает новые конфронтационные идеи, включая санкции против всех покупателей военного назначения России и Китая", - отметил Лавров.По его словам, это достаточно показательная философия, "которая, к сожалению, пока еще в Вашингтоне не встречает какого-то серьезного противодействия"."Поэтому если мы будем анализировать то, что слышали до сих пор из Североатлантического лагеря, то он сделал сознательный выбор в пользу не просто политики сдерживания, а в пользу проведения политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации и, наверное, за этим стоит нежелание признавать, что мир должен меняться", - заявил министр.
https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html
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россия, маршалл биллингсли, дональд трамп, сергей лавров, нато, сша, в мире

США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров

17:02 10.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США сделали сознательный выбор в пользу проведения политики сдерживания России в самых агрессивных формах и нагнетания конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы давно уже предложили и не видим никакой взаимности со стороны США в том, чтобы подтвердить в заявлении наших стран, а может быть в заявлении Россия - НАТО недопустимость ядерной войны", - сказал Лавров 28-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.
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В этой связи дипломат напомнил недавнее выступление спецпредставителя президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, в котором он разве что не высмеял это предложение и призвал любую администрацию США никогда не соглашаться с заявлением о недопустимости ядерной войны.
"Биллингсли, практически отрицая все, что было сделано до сих пор, отрицая все наши предложения, выдвигает новые конфронтационные идеи, включая санкции против всех покупателей военного назначения России и Китая", - отметил Лавров.
По его словам, это достаточно показательная философия, "которая, к сожалению, пока еще в Вашингтоне не встречает какого-то серьезного противодействия".
"Поэтому если мы будем анализировать то, что слышали до сих пор из Североатлантического лагеря, то он сделал сознательный выбор в пользу не просто политики сдерживания, а в пользу проведения политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации и, наверное, за этим стоит нежелание признавать, что мир должен меняться", - заявил министр.
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РоссияМаршалл БиллингслиДональд ТрампСергей ЛавровНАТОСШАВ мире
 
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