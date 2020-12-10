https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html

МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии

МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии

Москва считает недопустимым, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ссылается на санкции ЕС в оправдание неприкрытой цензуры в отношение российских журналистов,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:13

2020-12-10T17:13

2020-12-10T17:17

медиавойны

sputnik латвия

мария захарова

эдгар ринкевич

мид латвии

евросоюз

дмитрий киселев

москва

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587561387_0:167:3090:1905_1920x0_80_0_0_c98bba78be324924f718aaa19b1cba30.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва считает недопустимым, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ссылается на санкции ЕС в оправдание неприкрытой цензуры в отношение российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Ринкевич заявил, что действия правоохранителей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, обусловлены их связью с медиагруппой МИА "Россия сегодня", гендиректор которой - Дмитрий Киселев - находится под персональными санкциями ЕС."И господин Ринкевич, и все, кто участвовал в этой карательной операции – да перестаньте же врать! О чем таком вы говорите? О каких таких санкциях? Прекратите вводить в заблуждение. Прекратите говорить неправду. Раз вы проводите карательные операции, будьте добры отвечать за свои поступки и перестаньте прикрываться тем, что не соответствует действительности", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Это систематические усилия латвийских властей по агрессивному вытеснению российских СМИ. При чем тут санкции? Наберитесь мужества и скажите, что вы выдавливаете СМИ, которые вам не нравятся, из вашего медийного пространства… Мы считаем недопустимым ссылку на противоправные односторонние ЕСовские ограничительные меры в оправдание неприкрытой цензуры", - подчеркнула она.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС, а также призвал латвийские власти прекратить их преследование. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

https://ria.ru/20201210/latviya-1588584498.html

https://ria.ru/20201204/latviya-1587672392.html

москва

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik латвия, мария захарова, эдгар ринкевич, мид латвии, евросоюз, дмитрий киселев, москва, латвия, в мире