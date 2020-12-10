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Медиавойны
https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html
МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
Москва считает недопустимым, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ссылается на санкции ЕС в оправдание неприкрытой цензуры в отношение российских журналистов,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:13
2020-12-10T17:17
медиавойны
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва считает недопустимым, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ссылается на санкции ЕС в оправдание неприкрытой цензуры в отношение российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Ринкевич заявил, что действия правоохранителей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, обусловлены их связью с медиагруппой МИА "Россия сегодня", гендиректор которой - Дмитрий Киселев - находится под персональными санкциями ЕС."И господин Ринкевич, и все, кто участвовал в этой карательной операции – да перестаньте же врать! О чем таком вы говорите? О каких таких санкциях? Прекратите вводить в заблуждение. Прекратите говорить неправду. Раз вы проводите карательные операции, будьте добры отвечать за свои поступки и перестаньте прикрываться тем, что не соответствует действительности", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Это систематические усилия латвийских властей по агрессивному вытеснению российских СМИ. При чем тут санкции? Наберитесь мужества и скажите, что вы выдавливаете СМИ, которые вам не нравятся, из вашего медийного пространства… Мы считаем недопустимым ссылку на противоправные односторонние ЕСовские ограничительные меры в оправдание неприкрытой цензуры", - подчеркнула она.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС, а также призвал латвийские власти прекратить их преследование. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
https://ria.ru/20201210/latviya-1588584498.html
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sputnik латвия, мария захарова, эдгар ринкевич, мид латвии, евросоюз, дмитрий киселев, москва, латвия, в мире

МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии

17:13 10.12.2020 (обновлено: 17:17 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва считает недопустимым, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ссылается на санкции ЕС в оправдание неприкрытой цензуры в отношение российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Ринкевич заявил, что действия правоохранителей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, обусловлены их связью с медиагруппой МИА "Россия сегодня", гендиректор которой - Дмитрий Киселев - находится под персональными санкциями ЕС.
"И господин Ринкевич, и все, кто участвовал в этой карательной операции – да перестаньте же врать! О чем таком вы говорите? О каких таких санкциях? Прекратите вводить в заблуждение. Прекратите говорить неправду. Раз вы проводите карательные операции, будьте добры отвечать за свои поступки и перестаньте прикрываться тем, что не соответствует действительности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Это систематические усилия латвийских властей по агрессивному вытеснению российских СМИ. При чем тут санкции? Наберитесь мужества и скажите, что вы выдавливаете СМИ, которые вам не нравятся, из вашего медийного пространства… Мы считаем недопустимым ссылку на противоправные односторонние ЕСовские ограничительные меры в оправдание неприкрытой цензуры", - подчеркнула она.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 13:21
Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Латвия
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС, а также призвал латвийские власти прекратить их преследование. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 14:14Медиавойны
В Госдуме осудили задержание стрингеров Sputnik и Baltnews в Латвии
 
МедиавойныSputnik ЛатвияМария ЗахароваЭдгар РинкевичМИД ЛатвииЕвросоюзДмитрий КиселевМоскваЛатвияВ мире
 
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