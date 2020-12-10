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Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Латвия
Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Латвия
Рига намерена выдавить из Латвии все СМИ, которые по любым признакам связаны с РФ, ситуация вокруг Sputnik это вновь доказывает, заявил РИА Новости зампостпреда РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:21
2020-12-10T13:21
максим буякевич
sputnik латвия
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
в мире
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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Рига намерена выдавить из Латвии все СМИ, которые по любым признакам связаны с РФ, ситуация вокруг Sputnik это вновь доказывает, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Ранее Буякевич сообщил РИА Новости, что постпредство России поднимет вопрос о происходящем вокруг Sputnik на постоянном совете ОБСЕ в этот четверг."Целью официальной Риги является выдавливание из Латвии любых СМИ, даже косвенно или по формальным признакам связанных с Россией. Ситуация вокруг журналистов Sputnik это вновь доказывает", - сообщил Буякевич РИА Новости.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20201210/latviya-1588577728.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/vyshinskiy-1587739310.html
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максим буякевич, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Латвия

13:21 10.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Рига намерена выдавить из Латвии все СМИ, которые по любым признакам связаны с РФ, ситуация вокруг Sputnik это вновь доказывает, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Ранее Буякевич сообщил РИА Новости, что постпредство России поднимет вопрос о происходящем вокруг Sputnik на постоянном совете ОБСЕ в этот четверг.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
12:58
МИД Латвии назвал причину преследования стрингеров Sputnik и Baltnews
"Целью официальной Риги является выдавливание из Латвии любых СМИ, даже косвенно или по формальным признакам связанных с Россией. Ситуация вокруг журналистов Sputnik это вновь доказывает", - сообщил Буякевич РИА Новости.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 19:03Сказано в эфире
Вышинский: будем апеллировать к правозащитникам по поводу Латвии
 
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