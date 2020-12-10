https://ria.ru/20201210/latviya-1588584498.html

Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Латвия

Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Латвия

Рига намерена выдавить из Латвии все СМИ, которые по любым признакам связаны с РФ, ситуация вокруг Sputnik это вновь доказывает, заявил РИА Новости зампостпреда РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:21

2020-12-10T13:21

2020-12-10T13:21

максим буякевич

sputnik латвия

евросоюз

маргарита симоньян

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/89/1553008939_0:45:3073:1773_1920x0_80_0_0_797f413f13752401713b78fac394e833.jpg

ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Рига намерена выдавить из Латвии все СМИ, которые по любым признакам связаны с РФ, ситуация вокруг Sputnik это вновь доказывает, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Ранее Буякевич сообщил РИА Новости, что постпредство России поднимет вопрос о происходящем вокруг Sputnik на постоянном совете ОБСЕ в этот четверг."Целью официальной Риги является выдавливание из Латвии любых СМИ, даже косвенно или по формальным признакам связанных с Россией. Ситуация вокруг журналистов Sputnik это вновь доказывает", - сообщил Буякевич РИА Новости.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201210/latviya-1588577728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/vyshinskiy-1587739310.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим буякевич, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире