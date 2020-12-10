https://ria.ru/20201210/latviya-1588577728.html

МИД Латвии назвал причину преследования стрингеров Sputnik и Baltnews

МИД Латвии назвал причину преследования стрингеров Sputnik и Baltnews

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что действия правоохранителей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, обусловлены... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:58

2020-12-10T12:58

2020-12-10T12:59

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что действия правоохранителей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, обусловлены их связью с медиагруппой МИА "Россия сегодня", гендиректор которой - Дмитрий Киселев - находится под персональными санкциями ЕС; при этом санкции против самой медиагруппы не вводились, на что неоднократно указывали в Москве, подчеркивая неправомерность таких действий Риги.Как отмечает портал BB.lv, в среду в сейме Латвии состоялось заседание комиссии по иностранным делам, в ходе которого депутаты имели возможность задать главе внешнеполитического ведомства вопросы по актуальным темам. Депутат сейма от партии "Согласие" Николай Кабанов задал вопрос об оперативно–следственных мероприятиях Службы государственной безопасности (СГБ) в отношении семи латвийских журналистов, выступавших на портале Baltnews. Ранее служба государственной безопасности Латвии подтвердила, что провела процессуальные действия в отношении семи журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, в связи с подозрением в нарушении международных санкций."Министерство иностранных дел, в соответствии с законом, является институтом, координирующим санкции, но не может быть определяющим санкции. Но я хотел бы сказать одну ясную вещь: те действия, которые осуществляют правоохранительные учреждения в отношении конкретных персонажей, которых вы упомянули, не связаны ни с ущемлением свободы слова, ни с чем–то другим. Они прямо связаны с применением санкций Европейского союза. Латвия ни расширяла, ни интерпретировала эти санкции", - цитирует BB.lv Ринкевича.По словам главы МИД, Латвия консультировалась с Европейской комиссией. "Европейская комиссия ясно указала те параметры, при которых положено применять санкции", - добавил он."Мы видим, что эти люди, это конкретное, так сказать, учреждение связано с находящимся под санкциями ЕС лицом - Киселевым (гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев - ред.). Что происходят трансакции, противоречащие санкциям. Если санкционная политика нарушается, соответственно законам нашего государства наступает ответственность. О ней в своем формате решают следователи, прокуроры и, конечно, суд. Так что этот нарратив о том, что есть действия против журналистов, я отрицаю", - подчеркнул Ринкевич.Он добавил, что Латвия скрупулезно применяет санкции ЕС. "Я, скорее, хочу сказать, что мы скрупулезно применяем санкции Европейского союза и выполняем те решения, которые были приняты. Была широкая дискуссия как на группе по применению санкций, так и в Европейском союзе. Как вы знаете, одно–другое государство ЕС делает то же самое. Так что здесь не история про свободу слова, а про соблюдение политики санкций", - отметил министр.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС, а также призвал латвийские власти прекратить их преследование. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

https://ria.ru/20201204/latviya-1587690969.html

https://ria.ru/20201204/latviya-1587672392.html

https://ria.ru/20201204/latviya-1587666130.html

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