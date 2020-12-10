https://ria.ru/20201210/latviya-1588577728.html
МИД Латвии назвал причину преследования стрингеров Sputnik и Baltnews
МИД Латвии назвал причину преследования стрингеров Sputnik и Baltnews
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что действия правоохранителей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, обусловлены... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:58
2020-12-10T12:58
2020-12-10T12:59
sputnik латвия
эдгар ринкевич
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
москва
латвия
рига
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156254/48/1562544836_0:0:2583:1454_1920x0_80_0_0_93b7ba5b4a1f06d70c3139c2a61a8a8c.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что действия правоохранителей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, обусловлены их связью с медиагруппой МИА "Россия сегодня", гендиректор которой - Дмитрий Киселев - находится под персональными санкциями ЕС; при этом санкции против самой медиагруппы не вводились, на что неоднократно указывали в Москве, подчеркивая неправомерность таких действий Риги.Как отмечает портал BB.lv, в среду в сейме Латвии состоялось заседание комиссии по иностранным делам, в ходе которого депутаты имели возможность задать главе внешнеполитического ведомства вопросы по актуальным темам. Депутат сейма от партии "Согласие" Николай Кабанов задал вопрос об оперативно–следственных мероприятиях Службы государственной безопасности (СГБ) в отношении семи латвийских журналистов, выступавших на портале Baltnews. Ранее служба государственной безопасности Латвии подтвердила, что провела процессуальные действия в отношении семи журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, в связи с подозрением в нарушении международных санкций."Министерство иностранных дел, в соответствии с законом, является институтом, координирующим санкции, но не может быть определяющим санкции. Но я хотел бы сказать одну ясную вещь: те действия, которые осуществляют правоохранительные учреждения в отношении конкретных персонажей, которых вы упомянули, не связаны ни с ущемлением свободы слова, ни с чем–то другим. Они прямо связаны с применением санкций Европейского союза. Латвия ни расширяла, ни интерпретировала эти санкции", - цитирует BB.lv Ринкевича.По словам главы МИД, Латвия консультировалась с Европейской комиссией. "Европейская комиссия ясно указала те параметры, при которых положено применять санкции", - добавил он."Мы видим, что эти люди, это конкретное, так сказать, учреждение связано с находящимся под санкциями ЕС лицом - Киселевым (гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев - ред.). Что происходят трансакции, противоречащие санкциям. Если санкционная политика нарушается, соответственно законам нашего государства наступает ответственность. О ней в своем формате решают следователи, прокуроры и, конечно, суд. Так что этот нарратив о том, что есть действия против журналистов, я отрицаю", - подчеркнул Ринкевич.Он добавил, что Латвия скрупулезно применяет санкции ЕС. "Я, скорее, хочу сказать, что мы скрупулезно применяем санкции Европейского союза и выполняем те решения, которые были приняты. Была широкая дискуссия как на группе по применению санкций, так и в Европейском союзе. Как вы знаете, одно–другое государство ЕС делает то же самое. Так что здесь не история про свободу слова, а про соблюдение политики санкций", - отметил министр.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС, а также призвал латвийские власти прекратить их преследование. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
https://ria.ru/20201204/latviya-1587690969.html
https://ria.ru/20201204/latviya-1587672392.html
https://ria.ru/20201204/latviya-1587666130.html
москва
латвия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156254/48/1562544836_336:0:2583:1685_1920x0_80_0_0_93ded91dea64e0a1ba46300434a78deb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik латвия, эдгар ринкевич, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, москва, латвия, рига, в мире
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
заявил, что действия правоохранителей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия
и Baltnews, обусловлены их связью с медиагруппой МИА "Россия сегодня", гендиректор которой - Дмитрий Киселев
- находится под персональными санкциями ЕС; при этом санкции против самой медиагруппы не вводились, на что неоднократно указывали в Москве, подчеркивая неправомерность таких действий Риги.
Как отмечает портал BB.lv
, в среду в сейме Латвии состоялось заседание комиссии по иностранным делам, в ходе которого депутаты имели возможность задать главе внешнеполитического ведомства вопросы по актуальным темам. Депутат сейма от партии "Согласие" Николай Кабанов задал вопрос об оперативно–следственных мероприятиях Службы государственной безопасности (СГБ) в отношении семи латвийских журналистов, выступавших на портале Baltnews. Ранее служба государственной безопасности Латвии подтвердила, что провела процессуальные действия в отношении семи журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, в связи с подозрением в нарушении международных санкций.
"Министерство иностранных дел, в соответствии с законом, является институтом, координирующим санкции, но не может быть определяющим санкции. Но я хотел бы сказать одну ясную вещь: те действия, которые осуществляют правоохранительные учреждения в отношении конкретных персонажей, которых вы упомянули, не связаны ни с ущемлением свободы слова, ни с чем–то другим. Они прямо связаны с применением санкций Европейского союза. Латвия ни расширяла, ни интерпретировала эти санкции", - цитирует BB.lv Ринкевича.
По словам главы МИД, Латвия консультировалась с Европейской комиссией. "Европейская комиссия ясно указала те параметры, при которых положено применять санкции", - добавил он.
"Мы видим, что эти люди, это конкретное, так сказать, учреждение связано с находящимся под санкциями ЕС лицом - Киселевым (гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев - ред.). Что происходят трансакции, противоречащие санкциям. Если санкционная политика нарушается, соответственно законам нашего государства наступает ответственность. О ней в своем формате решают следователи, прокуроры и, конечно, суд. Так что этот нарратив о том, что есть действия против журналистов, я отрицаю", - подчеркнул Ринкевич.
Он добавил, что Латвия скрупулезно применяет санкции ЕС. "Я, скорее, хочу сказать, что мы скрупулезно применяем санкции Европейского союза и выполняем те решения, которые были приняты. Была широкая дискуссия как на группе по применению санкций, так и в Европейском союзе. Как вы знаете, одно–другое государство ЕС делает то же самое. Так что здесь не история про свободу слова, а про соблюдение политики санкций", - отметил министр.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС, а также призвал латвийские власти прекратить их преследование. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза
, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.