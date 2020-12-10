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Калужская область
https://ria.ru/20201210/kvantorium-1588679367.html
В Обнинске готовится к открытию детский технопарк Кванториум
В Обнинске готовится к открытию детский технопарк Кванториум
Детский технопарк Кванториум в Обнинске (Калужская область) готовится к открытию – ведется дооснащение учреждения оборудованием, но первые учащиеся уже начинают РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:59
2020-12-10T20:59
калужская область
владислав шапша
кванториум
калужская область
обнинск
общество
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КАЛУГА, 10 дек – РИА Новости. Детский технопарк Кванториум в Обнинске (Калужская область) готовится к открытию – ведется дооснащение учреждения оборудованием, но первые учащиеся уже начинают осваивать площадку, сообщило правительство региона.Губернатор области Владислав Шапша в четверг осмотрел здание Кванториума в наукограде, официальное открытие учреждения запланировано на ближайшее время, ведется дооснащение его оборудованием. В частности, глава региона посетил промробоквантум, где ему продемонстрировали работу робота-манипулятора, энерджи-квантум, хайтек-цех, биоквантум и лекторий. Для губернатора также провели экскурсию по музею науки, в котором уже появились первые экспонаты.Детский технопарк "Кванториум", создаваемый в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", станет структурным подразделением учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества". Он будет представлять собой комплекс, оснащенный современным высокотехнологичным учебным оборудованием, где дети и подростки будут осваивать дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Ежегодно здесь будут заниматься не менее 800 ребят в возрасте от 8 до 17 лет.Площадку уже осваивают учащиеся и педагоги. "Тот рывок, который сделан сегодня благодаря федеральной программе, поддержке регионального правительства, дает новые возможности для вас. Мы видели в одном из классов, с каким энтузиазмом вы занимались исследованиями и биотехнологиями. Уверен, что такая жизнь будет кипеть здесь постоянно, и мы увидим результаты не только в виде побед в олимпиадах, но и новых выдающихся российских ученых", – обратился к преподавателям и учащимся Шапша.На ремонт здания, в котором разместился обнинский "Кванториум", были направлены более 70 миллионов рублей из областного бюджета, на закупку оборудования – 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Центр имеет безопасную огороженную территорию.В Кванториуме помимо рабочих кабинетов и лабораторий действует интерактивный музей науки, с помощью экспонатов которого дети в игровой форме будут изучать физические основы природных явлений. Предусмотрены функциональные зоны: лекторий, шахматная гостиная, зона для проектной деятельности, коворкинг и современная библиотека. Ребята также смогут дополнительно заниматься английским языком, математикой и шахматами.
https://ria.ru/20201208/mediki-1588199923.html
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калужская область
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владислав шапша, кванториум, калужская область, обнинск, общество

В Обнинске готовится к открытию детский технопарк Кванториум

20:59 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода России. Обнинск
Города России. Обнинск - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАЛУГА, 10 дек – РИА Новости. Детский технопарк Кванториум в Обнинске (Калужская область) готовится к открытию – ведется дооснащение учреждения оборудованием, но первые учащиеся уже начинают осваивать площадку, сообщило правительство региона.
Губернатор области Владислав Шапша в четверг осмотрел здание Кванториума в наукограде, официальное открытие учреждения запланировано на ближайшее время, ведется дооснащение его оборудованием. В частности, глава региона посетил промробоквантум, где ему продемонстрировали работу робота-манипулятора, энерджи-квантум, хайтек-цех, биоквантум и лекторий. Для губернатора также провели экскурсию по музею науки, в котором уже появились первые экспонаты.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 13:27Калужская область
Губернатор Калужской области наградил медиков, борющихся с COVID-19
Детский технопарк "Кванториум", создаваемый в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", станет структурным подразделением учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества". Он будет представлять собой комплекс, оснащенный современным высокотехнологичным учебным оборудованием, где дети и подростки будут осваивать дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Ежегодно здесь будут заниматься не менее 800 ребят в возрасте от 8 до 17 лет.
Площадку уже осваивают учащиеся и педагоги. "Тот рывок, который сделан сегодня благодаря федеральной программе, поддержке регионального правительства, дает новые возможности для вас. Мы видели в одном из классов, с каким энтузиазмом вы занимались исследованиями и биотехнологиями. Уверен, что такая жизнь будет кипеть здесь постоянно, и мы увидим результаты не только в виде побед в олимпиадах, но и новых выдающихся российских ученых", – обратился к преподавателям и учащимся Шапша.
Девушка демонстрирует готовый лицевой экран для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинских работников в технопарке Кванториум. Новатория - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 13:30Камчатский край
На Камчатке начал работу первый мобильный "Кванториум"
На ремонт здания, в котором разместился обнинский "Кванториум", были направлены более 70 миллионов рублей из областного бюджета, на закупку оборудования – 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Центр имеет безопасную огороженную территорию.
В Кванториуме помимо рабочих кабинетов и лабораторий действует интерактивный музей науки, с помощью экспонатов которого дети в игровой форме будут изучать физические основы природных явлений. Предусмотрены функциональные зоны: лекторий, шахматная гостиная, зона для проектной деятельности, коворкинг и современная библиотека. Ребята также смогут дополнительно заниматься английским языком, математикой и шахматами.
 
Калужская областьВладислав ШапшаКванториумКалужская областьОбнинскОбщество
 
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