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Официальный курс евро на пятницу вырос на 19 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 19 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 19,12 копейки - до 89,133 рубля, курс доллара увеличился на 40,67 копейки - до 73,7124... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:09
2020-12-10T13:09
2020-12-10T13:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 19,12 копейки - до 89,133 рубля, курс доллара увеличился на 40,67 копейки - до 73,7124 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 30,98 копейки, составив 80,6517 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика