https://ria.ru/20201210/kurs-1588580919.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 19 копеек

Официальный курс евро на пятницу вырос на 19 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 19,12 копейки - до 89,133 рубля, курс доллара увеличился на 40,67 копейки - до 73,7124... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:09

2020-12-10T13:09

2020-12-10T13:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 19,12 копейки - до 89,133 рубля, курс доллара увеличился на 40,67 копейки - до 73,7124 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 30,98 копейки, составив 80,6517 рубля.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика