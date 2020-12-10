https://ria.ru/20201210/kuban-1588643980.html

На Кубани 195 семей получили господдержку на улучшение жилищных условий

На Кубани 195 семей получили господдержку на улучшение жилищных условий

За три года на Кубани улучшили жилищные условия 195 семей чернобыльцев, вынужденных переселенцев и северян, в текущем году, благодаря господдержке, жилищные... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:56

2020-12-10T17:56

2020-12-10T17:56

краснодарский край

чернобыльская аэс

краснодар

анапа

общество

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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. За три года на Кубани улучшили жилищные условия 195 семей чернобыльцев, вынужденных переселенцев и северян, в текущем году, благодаря господдержке, жилищные сертификаты получили 50 семей, сообщает администрация региона.Уточняется, что соцвыплаты в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" составили 352 миллиона рублей."За три года на Кубани улучшили жилищные условия 195 семей чернобыльцев, вынужденных переселенцев и северян. В 2020 году благодаря государственной поддержке жилищные сертификаты получили 50 семей, проживающих в Краснодаре, Анапе, Кавказском, Абинском, Крымском, Кореновском и других районах", - говорится в сообщении.Как отметили в администрации, объем выплат в зависимости от размера семьи составляет от 1,4 миллиона до 5,5 миллиона рублей. "Участники программы могут приобрести жилье на сумму, указанную в сертификате, либо с привлечением собственных средств", – уточнил вице-губернатор региона Александр Трембицкий.Господдержку оказывают гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, вынужденным переселенцам, а также выехавшим из районов Крайнего Севера. Одно из главных требований – признание нуждающимися в жилых помещениях органами местного самоуправления.После получения государственного жилищного сертификата необходимо в течение трех месяцев обратиться в уполномоченный банк и найти подходящее жилье. На реализацию сертификата дается семь месяцев.

https://ria.ru/20201210/kvartiry-1588638698.html

краснодар

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыльская аэс, краснодар, анапа, общество