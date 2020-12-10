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В Краснодарском крае в 2021 году возобновят взимание курортного сбора

В Краснодарском крае в 2021 году возобновят взимание курортного сбора

Краснодарский край не отказывается от планов возобновить курортный сбор в 2021 году на своей территории и расширить число муниципалитетов, где он взимается,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:14

2020-12-10T18:14

2020-12-10T18:14

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АЛУШТА (Крым), 10 дек — РИА Новости. Краснодарский край не отказывается от планов возобновить курортный сбор в 2021 году на своей территории и расширить число муниципалитетов, где он взимается, сказала РИА Новости и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.Крым продлит мораторий на курортный сбор в регионе в 2021 году, а Севастополь не планирует присоединяться к эксперименту по его введению, заявили ранее представители властей регионов.В эксперимент будут включены новые территории, отметила она.За два года регион собрал 370 миллионов рублей, ставка сбора составляет десять рублей. Средства направляются на объекты курортной инфраструктуры и благоустройство, добавила Золотухина.

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