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Зато жрать нечего: болгары оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым
Зато жрать нечего: болгары оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым
Читатели болгарской газеты "Факты" оценили угрозы украинских властей нацелить ракеты "Нептун" на Крымский мост. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:40
2020-12-10T16:23
россия
крымский мост
азовское море
украина
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили угрозы украинских властей нацелить ракеты "Нептун" на Крымский мост.В статье говорится, что Украина стремительно наращивает мощь своих вооруженных сил. Новая крылатая ракета (КР) Р-360 из комплекса РК-360МС "Нептун" в этом году пополнит арсенал украинской армии и будет размещена в южных регионах — у Черного и Азовского морей. Автор также упоминает слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который в июне 2019 года заявил, чтo "Нeптуны" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт.В свою очередь, бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил, что Украине "не хватит сил" для противостояния российским кораблям.Болгарские читатели сочли агрессивную риторику Киева в адрес Москвы неуместной."Могут, конечно, попробовать ударить по мосту, да только потом Украина будет непригодна для жизни еще минимум пять тысяч лет!" — пишет пользователь Руската Федерация."Жрать нечего, а оружие делают! Коммунизм возвращается на Украину", — пошутил комментатор Кирил."Украинцы ну такие важные стали, "выросли". Неужели они не понимают, что американцы их за нос водят? Если они действительно готовятся к войне с Россией, то вскоре начнутся провокации на границах, чтобы выставить Россию агрессором. Ждем продолжения", — считает пользователь Циганин."Русские не будут наносить удары по Киеву или по другим населенным пунктам, потому что знают, что народ Украины не имеет ничего общего с этими холопами, продавшимися США. США только это и надо — довести до военного конфликта между двумя братскими народами. На Украине ситуация как в Болгарии — сколько энергетических проектов сорвали наши предатели, чтобы угодить США! На наши деньги построили газопровод к греческим портам, чтобы мы покупали дорогой американский газ. Этот проект с хабами стоит более десяти миллиардов евро. Мы купили самолеты, существующие только на бумаге! Если мы их не уберем, не лишим власти, все так и будет продолжаться", — пишет BGBG."Эта стратегия США не сработает. Украинцы не могут не понять, для чего их пытаются использовать", — полагает Бай Шиле.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201124/krym-1586101915.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/ukraina-1588140939.html
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россия, крымский мост, азовское море, украина

Зато жрать нечего: болгары оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым

15:40 10.12.2020 (обновлено: 16:23 10.12.2020)
 
© Фото : страница "Крымский мост" в FacebookКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : страница "Крымский мост" в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили угрозы украинских властей нацелить ракеты "Нептун" на Крымский мост.
В статье говорится, что Украина стремительно наращивает мощь своих вооруженных сил. Новая крылатая ракета (КР) Р-360 из комплекса РК-360МС "Нептун" в этом году пополнит арсенал украинской армии и будет размещена в южных регионах — у Черного и Азовского морей.
Автор также упоминает слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который в июне 2019 года заявил, чтo "Нeптуны" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт.

"A в этoм гoду кoмaндующий ВМC Укрaины Aлeкceй Нeижпaпa зaявил CМИ пocлe oчeрeднoгo уcпeшнoгo иcпытaния R-360, чтo Укрaинa гoтoвитcя к пoлнoмacштaбнoму вoeннoму прoтивocтoянию", — говорится в публикации.

В свою очередь, бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил, что Украине "не хватит сил" для противостояния российским кораблям.
Болгарские читатели сочли агрессивную риторику Киева в адрес Москвы неуместной.
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"Могут, конечно, попробовать ударить по мосту, да только потом Украина будет непригодна для жизни еще минимум пять тысяч лет!" — пишет пользователь Руската Федерация.
"Жрать нечего, а оружие делают! Коммунизм возвращается на Украину", — пошутил комментатор Кирил.
"Украинцы ну такие важные стали, "выросли". Неужели они не понимают, что американцы их за нос водят? Если они действительно готовятся к войне с Россией, то вскоре начнутся провокации на границах, чтобы выставить Россию агрессором. Ждем продолжения", — считает пользователь Циганин.
"Киев станет похож на Припять", — уверен Селянин.
"Русские не будут наносить удары по Киеву или по другим населенным пунктам, потому что знают, что народ Украины не имеет ничего общего с этими холопами, продавшимися США. США только это и надо — довести до военного конфликта между двумя братскими народами. На Украине ситуация как в Болгарии — сколько энергетических проектов сорвали наши предатели, чтобы угодить США! На наши деньги построили газопровод к греческим портам, чтобы мы покупали дорогой американский газ. Этот проект с хабами стоит более десяти миллиардов евро. Мы купили самолеты, существующие только на бумаге! Если мы их не уберем, не лишим власти, все так и будет продолжаться", — пишет BGBG.
"Эта стратегия США не сработает. Украинцы не могут не понять, для чего их пытаются использовать", — полагает Бай Шиле.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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РоссияКрымский мостАзовское мореУкраина
 
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