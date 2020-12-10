https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html

Зато жрать нечего: болгары оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым

Зато жрать нечего: болгары оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым

Читатели болгарской газеты "Факты" оценили угрозы украинских властей нацелить ракеты "Нептун" на Крымский мост. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:40

2020-12-10T15:40

2020-12-10T16:23

россия

крымский мост

азовское море

украина

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили угрозы украинских властей нацелить ракеты "Нептун" на Крымский мост.В статье говорится, что Украина стремительно наращивает мощь своих вооруженных сил. Новая крылатая ракета (КР) Р-360 из комплекса РК-360МС "Нептун" в этом году пополнит арсенал украинской армии и будет размещена в южных регионах — у Черного и Азовского морей. Автор также упоминает слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который в июне 2019 года заявил, чтo "Нeптуны" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт.В свою очередь, бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил, что Украине "не хватит сил" для противостояния российским кораблям.Болгарские читатели сочли агрессивную риторику Киева в адрес Москвы неуместной."Могут, конечно, попробовать ударить по мосту, да только потом Украина будет непригодна для жизни еще минимум пять тысяч лет!" — пишет пользователь Руската Федерация."Жрать нечего, а оружие делают! Коммунизм возвращается на Украину", — пошутил комментатор Кирил."Украинцы ну такие важные стали, "выросли". Неужели они не понимают, что американцы их за нос водят? Если они действительно готовятся к войне с Россией, то вскоре начнутся провокации на границах, чтобы выставить Россию агрессором. Ждем продолжения", — считает пользователь Циганин."Русские не будут наносить удары по Киеву или по другим населенным пунктам, потому что знают, что народ Украины не имеет ничего общего с этими холопами, продавшимися США. США только это и надо — довести до военного конфликта между двумя братскими народами. На Украине ситуация как в Болгарии — сколько энергетических проектов сорвали наши предатели, чтобы угодить США! На наши деньги построили газопровод к греческим портам, чтобы мы покупали дорогой американский газ. Этот проект с хабами стоит более десяти миллиардов евро. Мы купили самолеты, существующие только на бумаге! Если мы их не уберем, не лишим власти, все так и будет продолжаться", — пишет BGBG."Эта стратегия США не сработает. Украинцы не могут не понять, для чего их пытаются использовать", — полагает Бай Шиле.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201124/krym-1586101915.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/ukraina-1588140939.html

россия

азовское море

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россия, крымский мост, азовское море, украина