https://ria.ru/20201210/krym-1588589734.html

В Госдуме прокомментировали приговор организатору энергоблокады Крыма

В Госдуме прокомментировали приговор организатору энергоблокады Крыма

Организатор энергоблокады Крыма Ленур Ислямов вошел в историю как пример человеческого падения из бизнесмена в бандиты, заявил депутат Госдумы РФ Руслан... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:47

2020-12-10T13:47

2020-12-10T13:47

ленур ислямов

руслан бальбек

госдума рф

республика крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Организатор энергоблокады Крыма Ленур Ислямов вошел в историю как пример человеческого падения из бизнесмена в бандиты, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.Верховный суд Крыма в четверг признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с Ислямова свыше 52 миллионов рублей ущерба от энергоблокады. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции Ислямова. В настоящее время, по словам адвоката Николая Полозова, бизнесмен находится в Киеве.Бизнесмен Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании незаконного вооруженного формирования - батальона Челебиджихана.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года.

https://ria.ru/20201210/uscherb-1588562162.html

республика крым

севастополь

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ленур ислямов, руслан бальбек, госдума рф, республика крым, севастополь, происшествия