В Госдуме прокомментировали приговор организатору энергоблокады Крыма
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкВице-премьер Республики Крым Ленур Ислямов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Организатор энергоблокады Крыма Ленур Ислямов вошел в историю как пример человеческого падения из бизнесмена в бандиты, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Верховный суд Крыма в четверг признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с Ислямова свыше 52 миллионов рублей ущерба от энергоблокады. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции Ислямова. В настоящее время, по словам адвоката Николая Полозова, бизнесмен находится в Киеве.
"Сколько бесчинствам ни твориться - в приговоре все отразится. Это про Ислямова - все было ожидаемо и справедливо. Теперь в международный розыск и, что называется, пора в тюрьму, там его заждались. Без сомнения, Ислямов вошел в историю как показатель человеческого падения из бизнесмена в бандиты", - сказал РИА Новости Бальбек.
Бизнесмен Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании незаконного вооруженного формирования - батальона Челебиджихана.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года.