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Туризм
https://ria.ru/20201210/krym-1588589546.html
На форуме "Открытый Крым" обсудят ситуацию в туризме в связи с пандемией
На форуме "Открытый Крым" обсудят ситуацию в туризме в связи с пандемией
В Алуште стартовал X Всероссийский туристский форум "Открытый Крым", на котором обсудят сложившуюся из-за пандемии ситуацию в отрасли. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:59
2020-12-10T13:59
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
форум
туризм
алушта
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
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АЛУШТА (Крым), 10 дек — РИА Новости. В Алуште стартовал X Всероссийский туристский форум "Открытый Крым", на котором обсудят сложившуюся из-за пандемии ситуацию в отрасли. В этом году из-за эпидемии коронавируса мероприятие проходит в гибридном формате: только 50 представителей власти и турбизнеса присутствуют в зале отеля, большинство же участников будет выходить на связь в режиме онлайн.Всего на форум, организованный министерством курортов и туризма Крыма при поддержке Ростуризма, зарегистрировались больше тысячи участников. Причем, не только из России, но также из Белоруссии и Бразилии. Их цель — обсудить ситуацию, в которой оказалась отрасль из-за пандемии коронавируса, и возможности ее развития.Некоторые выводы из летнего сезона-2020 сделать уже можно. Как сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, индустрия гостеприммства выжила, и даже с некоторыми плюсами. По его словам, объективные показатели можно будет оценить только в начале следующего года, но в целом туристический сезон "выстоял без особых проблем".Министр сообщил, что август-сентябрь показал рекордные цифры по турпотоку в Крыму. И сейчас можно говорить о том, что отрасль может работать на юге России не только пять, но восемь-девять месяцев в году, а возможно, и круглогодично. На это повлияла и госпрограмма поддержки внутреннего туризма по системе кэшбека, и ситуация с коронавирусом, из-за которой многие выбирали отдых на курортах юга России.Уже наметились и актуальные тенденции: появились новые виды бизнеса, а в отелях и санаториях полуострова в зимний период номера занимает новая категория гостей (прежде всего, из крупных городов РФ), которые работают здесь удаленно.Как сказал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в видеообращении к участникам форума, ситуация с коронавирусом дает новые возможности для развития внутреннего туризма, которые нужно использовать "по полной программе".Сейчас для представителей туротрасли и властных структур республики один из самых актуальных вопросов — как организовать новогодний отдых, чтобы необходимые ограничения из-за коронавируса не помешали гостям в отелях и санаториях полноценно отметить Новый год.Вадим Волченко сообщил, что в ближайшее время подпишет нормативный акт, в котором отельерам и рестораторам будут даны разъяснения, какие мероприятия и в каком формате можно проводить в зимние каникулы.Владимир Константинов также отметил, что ограничения из-за коронавируса оправданы, но "нельзя лишать людей праздника". Поэтому надо научиться отдыхать в новых условиях, не скатываясь при этом в "тотальное запретительство".Во второй день форума участники планируют обсудить "зеленую экономику" и сохранение экологии.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), форум, туризм, алушта, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым

На форуме "Открытый Крым" обсудят ситуацию в туризме в связи с пандемией

13:59 10.12.2020
 
© Фото : Александр АндреевВсероссийский туристский форум "Открытый Крым"
Всероссийский туристский форум Открытый Крым - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
АЛУШТА (Крым), 10 дек — РИА Новости. В Алуште стартовал X Всероссийский туристский форум "Открытый Крым", на котором обсудят сложившуюся из-за пандемии ситуацию в отрасли.
В этом году из-за эпидемии коронавируса мероприятие проходит в гибридном формате: только 50 представителей власти и турбизнеса присутствуют в зале отеля, большинство же участников будет выходить на связь в режиме онлайн.
Всего на форум, организованный министерством курортов и туризма Крыма при поддержке Ростуризма, зарегистрировались больше тысячи участников. Причем, не только из России, но также из Белоруссии и Бразилии. Их цель — обсудить ситуацию, в которой оказалась отрасль из-за пандемии коронавируса, и возможности ее развития.
Некоторые выводы из летнего сезона-2020 сделать уже можно. Как сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, индустрия гостеприммства выжила, и даже с некоторыми плюсами. По его словам, объективные показатели можно будет оценить только в начале следующего года, но в целом туристический сезон "выстоял без особых проблем".
Министр сообщил, что август-сентябрь показал рекордные цифры по турпотоку в Крыму. И сейчас можно говорить о том, что отрасль может работать на юге России не только пять, но восемь-девять месяцев в году, а возможно, и круглогодично. На это повлияла и госпрограмма поддержки внутреннего туризма по системе кэшбека, и ситуация с коронавирусом, из-за которой многие выбирали отдых на курортах юга России.
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Уже наметились и актуальные тенденции: появились новые виды бизнеса, а в отелях и санаториях полуострова в зимний период номера занимает новая категория гостей (прежде всего, из крупных городов РФ), которые работают здесь удаленно.
Как сказал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в видеообращении к участникам форума, ситуация с коронавирусом дает новые возможности для развития внутреннего туризма, которые нужно использовать "по полной программе".
© Фото : Александр АндреевВид на Судак
Вид на Судак - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Вид на Судак
Сейчас для представителей туротрасли и властных структур республики один из самых актуальных вопросов — как организовать новогодний отдых, чтобы необходимые ограничения из-за коронавируса не помешали гостям в отелях и санаториях полноценно отметить Новый год.
Вадим Волченко сообщил, что в ближайшее время подпишет нормативный акт, в котором отельерам и рестораторам будут даны разъяснения, какие мероприятия и в каком формате можно проводить в зимние каникулы.
Владимир Константинов также отметил, что ограничения из-за коронавируса оправданы, но "нельзя лишать людей праздника". Поэтому надо научиться отдыхать в новых условиях, не скатываясь при этом в "тотальное запретительство".
Во второй день форума участники планируют обсудить "зеленую экономику" и сохранение экологии.
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ФорумТуризмАлуштаНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Республика Крым
 
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