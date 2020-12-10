https://ria.ru/20201210/krym-1588566376.html

Отели и пансионаты Крыма готовятся к ограничениям подачи воды

Отели и пансионаты Крыма готовятся к ограничениям подачи воды

Крымские отели готовятся к ситуации с ограничением водоснабжения из-за засухи, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:19

2020-12-10T12:19

2020-12-10T12:19

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

водоснабжение

туризм

отели

новости - туризм

белогорск

республика крым

евпатория

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АЛУШТА, 10 дек — РИА Новости. Крымские отели готовятся к ситуации с ограничением водоснабжения из-за засухи, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Питьевое водоснабжение в Крыму ранее было организовано за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. С 14 декабря режимное водоснабжение вводится в Ялте, вода будет подаваться по шесть часов в сутки. Водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на подземные источники.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств — из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

белогорск

республика крым

евпатория

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), водоснабжение, туризм, отели, новости - туризм, белогорск, республика крым, евпатория