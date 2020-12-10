https://ria.ru/20201210/krym-1588564270.html

Крым и Севастополь не планируют вводить курортный сбор в 2021 году

Крым и Севастополь не планируют вводить курортный сбор в 2021 году

Крым продлит мораторий на курортный сбор в регионе в 2021 году, а Севастополь пока не планирует присоединяться к эксперименту по его введению. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:59

2020-12-10T11:59

2020-12-10T11:59

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АЛУШТА (Крым), 10 дек — РИА Новости. Крым продлит мораторий на курортный сбор в регионе в 2021 году, а Севастополь пока не планирует присоединяться к эксперименту по его введению."Не планируется. Мораторий будет продлен", — сказал журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, отвечая на вопрос о возможности введения курортного сбора в 2021 году."В настоящее время таких решений не принято – о введении курортного сбора", — сказала в свою очередь вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, напомнив, что Севастополь не присоединялся к этому эксперименту.Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму введение сбора было отложено до 1 мая 2021 года.

https://ria.ru/20201207/krym-1588008509.html

республика крым

севастополь

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курорт, туризм, налоги, новости - туризм, республика крым, севастополь