Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201210/krym-1588564270.html
Крым и Севастополь не планируют вводить курортный сбор в 2021 году
Крым и Севастополь не планируют вводить курортный сбор в 2021 году
Крым продлит мораторий на курортный сбор в регионе в 2021 году, а Севастополь пока не планирует присоединяться к эксперименту по его введению. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:59
2020-12-10T11:59
туризм
курорт
туризм
налоги
новости - туризм
республика крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587986118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c6e2d6521644e83d83da338d5db77e5.jpg
АЛУШТА (Крым), 10 дек — РИА Новости. Крым продлит мораторий на курортный сбор в регионе в 2021 году, а Севастополь пока не планирует присоединяться к эксперименту по его введению."Не планируется. Мораторий будет продлен", — сказал журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, отвечая на вопрос о возможности введения курортного сбора в 2021 году."В настоящее время таких решений не принято – о введении курортного сбора", — сказала в свою очередь вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, напомнив, что Севастополь не присоединялся к этому эксперименту.Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму введение сбора было отложено до 1 мая 2021 года.
https://ria.ru/20201207/krym-1588008509.html
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587986118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f49761a121b198edb8ff569a5286975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курорт, туризм, налоги, новости - туризм, республика крым, севастополь

Крым и Севастополь не планируют вводить курортный сбор в 2021 году

11:59 10.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую Бухту, Крым
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛУШТА (Крым), 10 дек — РИА Новости. Крым продлит мораторий на курортный сбор в регионе в 2021 году, а Севастополь пока не планирует присоединяться к эксперименту по его введению.
"Не планируется. Мораторий будет продлен", — сказал журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, отвечая на вопрос о возможности введения курортного сбора в 2021 году.
"В настоящее время таких решений не принято – о введении курортного сбора", — сказала в свою очередь вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, напомнив, что Севастополь не присоединялся к этому эксперименту.
Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму введение сбора было отложено до 1 мая 2021 года.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 15:35Туризм
В Крыму рассказали, сколько номеров в отелях забронировано на Новый год
 
ТуризмКурортТуризмНалогиНовости - ТуризмРеспублика КрымСевастополь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Минкульт: Российская киноотрасль потеряет в 2020 году миллиарды рублей
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
Лента новостейМолния