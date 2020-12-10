https://ria.ru/20201210/kriminal-1588539162.html

На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей

На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей

Сотрудники полиции МУ МВД "Щелковское" задержали подозреваемого в повреждении топором стекол 12 машин на парковке торгового центра, сообщила начальник... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:06

2020-12-10T09:06

2020-12-10T09:46

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542175_0:6:1668:944_1920x0_80_0_0_9bf6a0f555e2677eeee96998899ce65f.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции МУ МВД "Щелковское" задержали подозреваемого в повреждении топором стекол 12 машин на парковке торгового центра, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте, топором повредил стекла 12 автомобилей. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления", - сказала Петрова.Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20200525/1571931195.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия