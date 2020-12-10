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На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
Сотрудники полиции МУ МВД "Щелковское" задержали подозреваемого в повреждении топором стекол 12 машин на парковке торгового центра, сообщила начальник... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:06
2020-12-10T09:06
2020-12-10T09:46
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции МУ МВД "Щелковское" задержали подозреваемого в повреждении топором стекол 12 машин на парковке торгового центра, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте, топором повредил стекла 12 автомобилей. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления", - сказала Петрова.Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20200525/1571931195.html
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московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия