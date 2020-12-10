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Раскрыта новая схема кражи денег с карт
Раскрыта новая схема кражи денег с карт
Злоумышленники придумали новую схему кражи денег у россиян, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский на... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:50
2020-12-10T13:13
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Злоумышленники придумали новую схему кражи денег у россиян, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский на международном форуме AntiFraud Russia.Мошенники убеждают клиента банка добавить себе в телефон "новую защищенную карту", перевести на нее деньги, после чего обналичивают эти средства — физически карта находится у них.Более распространенный вариант — "схема с кредитами": клиенту сообщают о якобы выданном ему потребкредите, а для отмены операции нужно сделать заявку на новый и перевести средства на "защищенный счет". "Казалось бы, диалог абсурдный, но в худшем случае клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку", — пояснил Велигодский.Но чаще всего в уходящем году мошенники пользовались "самопереводами", когда клиента убеждали самостоятельно перевести деньги злоумышленникам. Этот метод занял 87% рынка социальной инженерии, по подсчетам представителя Сбербанка. За ним с большим отрывом идут "кража личности" и обман на торговых площадках (по шесть процентов), а также псевдоброкеры (один процент).В 2020 году доля телефонного мошенничества выросла с 90% до 97%. Клиенты Сбербанка жаловались на такие звонки 3,7 миллиона раз, что на 63% больше показателя годом ранее.
https://ria.ru/20200909/zvonki-1576964081.html
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сбербанк россии, общество

Раскрыта новая схема кражи денег с карт

12:50 10.12.2020 (обновлено: 13:13 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Злоумышленники придумали новую схему кражи денег у россиян, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский на международном форуме AntiFraud Russia.
Мошенники убеждают клиента банка добавить себе в телефон "новую защищенную карту", перевести на нее деньги, после чего обналичивают эти средства — физически карта находится у них.
Более распространенный вариант — "схема с кредитами": клиенту сообщают о якобы выданном ему потребкредите, а для отмены операции нужно сделать заявку на новый и перевести средства на "защищенный счет".
"Казалось бы, диалог абсурдный, но в худшем случае клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку", — пояснил Велигодский.
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Но чаще всего в уходящем году мошенники пользовались "самопереводами", когда клиента убеждали самостоятельно перевести деньги злоумышленникам. Этот метод занял 87% рынка социальной инженерии, по подсчетам представителя Сбербанка. За ним с большим отрывом идут "кража личности" и обман на торговых площадках (по шесть процентов), а также псевдоброкеры (один процент).
В 2020 году доля телефонного мошенничества выросла с 90% до 97%. Клиенты Сбербанка жаловались на такие звонки 3,7 миллиона раз, что на 63% больше показателя годом ранее.
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